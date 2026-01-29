Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto

ADVERTISEMENT

Ei sunt ultrașii PAOK Salonic care și-au pierdut viața în catastrofa rutieră de la Lugojel. Șapte tineri, cu vârste între 20 și 30 de ani, uniți de devotamentul față de echipa lui Răzvan Lucescu, au murit într-o deplasare care ar fi trebuit să fie doar un drum obișnuit spre meciul din Europa League cu Lyon. Imaginile cu ei ne arată cine erau, înainte ca pasiunea lor pentru fotbal să se transforme într-o dramă fără margini.

Ei sunt ultrașii PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, care și-au pierdut viața în urma accidentului din Lugojel

Tragedia rutieră produsă în apropierea localității Lugojel, în județul Timiș, a îndoliat profund comunitatea suporterilor lui PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu, dar și lumea fotbalului european. Șapte suporteri ai clubului grec, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, și-au pierdut viața într-un accident grav de circulație petrecut marți după-amiaza, în timp ce se aflau într-o deplasare pentru a-și susține echipa favorită la un meci din UEFA Europa League.

Potrivit informațiilor , cadavrele celor șapte suporteri au fost identificate, iar numele acestora au început să fie făcute publice. Vasilis Palo, Christos Zepos, Vasilis Moldovanov și Giorgos Kessanidis se numără printre victimele confirmate ale tragediei. Toți erau tineri uniți de aceeași pasiune pentru clubul supranumit „Cel cu Două Capete al Nordului”, simbol al uneia dintre cele mai pasionale galerii din fotbalul grec.

Ipoteze contradictorii și suspiciuni legate de consumul de substanțe

O nouă întorsătură a apărut miercuri, 28 ianuarie, în ancheta privind accidentul rutier soldat cu moartea fanilor PAOK. Surse apropiate investigației vorbesc despre mai multe . Unul dintre supraviețuitori a declarat că sistemul de asistență la schimbarea benzii al microbuzului s-ar fi blocat în timpul unei manevre, ceea ce ar fi făcut imposibilă revenirea controlată pe banda de mers.

În același timp, analizele preliminare efectuate de autorități indică și posibilul consum de substanțe în cazul șoferului. Potrivit informațiilor furnizate de oficialii români, în interiorul microbuzului, dar și în bagajele pasagerilor, au fost descoperite cantități de canabis, sticle de vodcă și băuturi energizante. Totodată, șoferul vehiculului, în vârstă de 29 de ani, ar fi fost sub influența canabisului în momentul producerii accidentului, conform acelorași surse.

Șoferul ar fi fost sub influența canabisului înainte de accident

„În microbuzul în care șapte persoane și-au pierdut viața s-ar fi găsit substanțe interzise, ​​stimulente și alcool. De asemenea, în timpul audierilor, pasagerul din dreapta față al microbuzului ar fi declarat că șoferul trăsese și el câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis înainte de accident.

Conform informațiilor noastre, șoferul în vârstă de 29 de ani care conducea acest microbuz a fost testat pozitiv și pentru substanțe interzise, ​​în urma analizelor efectuate la Institutul Național de Medicină Legală”, se arată în comunicarea oficialilor.

Care este răspunsul părții grecești

În acest context, autoritățile elene susțin că nu au primit, până în acest moment, informații oficiale din partea părții române.

„Nu am primit nicio informație oficială și nimeni de la Ambasada Greciei în România nu a fost informat despre nimic relevant”, a declarat ambasadoarea Greciei în România, Evangelia Grammatika.

Tricouri inscripționate cu numele fanilor PAOK Salonic decedați, un gest de omagiu care a emoționat lumea fotbalului

Accidentul a avut loc în timp ce , iar impactul a fost unul devastator. În urma coliziunii, șapte persoane au murit, iar alți pasageri au fost răniți grav. Ancheta autorităților este în desfășurare, urmând să stabilească exact cauzele producerii accidentului.

Dincolo de cifrele seci ale tragediei, rămâne drama familiilor și a apropiaților. Rudele celor șapte tineri nu își pot explica pierderea bruscă, în condițiile în care deplasarea fusese făcută exclusiv din dorința de a fi alături de echipa lor, într-un moment important din parcursul sportiv al lui PAOK.

Clubul din Salonic a reacționat rapid după aflarea veștii. Numele celor șapte suporteri decedați, dar și al unui fan care a murit ulterior la aflarea tragediei, au fost inscripționate pe tricourile echipei și expuse în magazinul oficial al clubului, într-un gest de omagiu care a emoționat lumea fotbalului. Mesaje de condoleanțe au venit atât din partea clubului, cât și din partea altor echipe și suporteri din Europa.