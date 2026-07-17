Ei vor arbitra dubla dintre U Craiova și Levski Sofia. Unul dintre centrali a intrat în conflict cu Mourinho, iar celălalt și-a recunoscut public o greșeală flagrantă

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Universitatea Craiova se pregătește de o dublă extrem de importantă. Oltenii se vor duela cu Levski Sofia pentru un loc în turul al treilea din UEFA Champions League, care ar asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League. Formația antrenată de Filipe Coelhă a aflat cine vor fi arbitrii ce vor oficia cele două meciuri.

Adam Ladeback și-a recunoscut public o greșeală flagrantă dintr-un meci din liga suedeză

. Partida este programată pe data de 22 iulie, de la ora 20:30, iar UEFA a anunțat brigada de arbitraj ce a fost delegată pentru această întâlnire. Suedezul Adam Ladeback va fi la centru, în timp ce asistenți vor fi Mehmet Culum și Daniel Yng. Al patrulea oficial va fi Mohammed Al-Hakim, iar la VAR au fost delegați Peter Bankes și Matthew Donohue.

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„Centralul” delegat pentru această partidă, ca orice alt arbitru, a fost implicat în diverse controverse, însă una este mai cunoscută decât celelalte. Nu neapărat prin gravitatea ei, ci prin simplul fapt că el și-a recunoscut public o greșeală flagreantă după meci. În partida dintre Malmö FF și IFK Norrköping, el a acordat o lovitură liberă oaspeților în prelungiri, din care aceștia au egalat. Motivul a fost un presupus henț în marginea careului, însă imaginile au arătat că mingea nu a atins mâna apărătorului.

Ulterior, el a ieșit în spațiul public și și-a recunoscut greșeala: „Când vezi imaginile după aceea, nu prea ai ce comenta. E negru pe alb. Mingea îl lovește în stomac. Nu mai e nimic de spus”, a declarat Ladeaeck, citat de .

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Partida retur va fi condusă de la centru de un arbitru contestat vehement de Jose Mourinho

Universitatea Craiova va disputa manșa retur pe teren propriu, unde va fi avantajată și de pentru a-și susține favoriții. Partida de pe „Ion Oblemenco”, care va avea loc pe 29 iulie, va fi condusă de la centru de italianul Matteo Marcenaro.

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Arbitrii asistenți desemnați sunt Davide Imperiale și Andrea Zingarelli, iar al patrulea oficial va fi Ermanno Feliciani. Arbitrul VAR va fi Luca Pairetto, în timp ce arbitrul AVAR va fi Aleandro Di Paolo. „Centralul” italian are experiență în Serie A și Serie B, însă, în perioada în care Jose Mourinho era antrenorul celor de la AS Roma, el a avut un episod în care a fost contestat vehement într-o conferință de presă.

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Declarațiile i-au atras portughezului o amendă de 20.000 de euro, după ce a spus despre Mercenaro că este un arbitru „instabil emoțional”, înainte de un meci contra lui Sassuolo. Această declarație a lui „The Special One” a venit în urma faptului că arbitrul italian își pierde foarte repede cumpătul atunci când vine vorba de cartonașe galbene.