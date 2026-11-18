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În martie 2027 vor avea loc alegerile pentru președinția FIFA, iar până în acest moment 4 oficiali și-au exprimat intenția de a candida. Principalul favorit pare a fi actualul președinte, Gianni Infantino, însă elvețianul va avea parte de o adevărată luptă în campanie, spre deosebire de alegerile din 2023, când a fost singurul candidat.

Cine sunt contracandidații lui Gianni Infantino pentru președinția FIFA

Poate cel mai puternic contracandidat al lui Gianni Infantino va fi Philippe Diallo, care ocupă din 2023 postul de președinte al Federației Franceze de Fotbal. Acesta beneficiază de susținerea unanimă a Federațiilor europene reprezentate în Comitetul Executiv UEFA și în Consiliul FIFA. Fiul unui fost boxer, Diallo a evoluat la nivel de juniori pentru Nantes, însă a devenit cunoscut drept director general al Uniunii Cluburilor de Fotbal Profesionist, între 1992 și 2021.

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Un alt candidat important, cu mare experiență în lumea fotbalului, este Kozo Tashima, președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal și membru în Consiliul FIFA. Acesta a activat pentru o scurtă perioadă ca fotbalist, având și 7 selecții la naționala Japoniei, iar după retragere a fost și antrenor în fotbalul juvenil. În 2010 a devenit vicepreședinte al Federației Japoneze de Fotbal, ocupând mai apoi postul de președinte în perioada 2016-2024.

Dintre oficialii care și-au anunțat candidatura, fostul fotbalist elvețian Ramon Vega este văzut cu cele mai mici șanse, neavând o experiență largă la cel mai înalt nivel din punct de vedere managerial. Ca jucător, a evoluat pentru echipe precum Cagliari, Tottenham, Celtic sau Grasshopper Zurich. După retragere, a fost implicat în domeniul financiar, având însă și o școală de fotbal.

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Răzvan Burleanu și Arsene Wenger, printre candidații luați în considerare de UEFA

după evenimentele petrecute în acest an, în special intenția elvețianului de a privatiza o parte dintre activitățile comerciale ale FIFA. Așadar, forul condus de Aleksander Ceferin a anunțat că va susține un alt candidat la alegerile din martie 2027, iar pe listă s-au aflat mai multe nume. , ținând cont atât de experiența sa imensă în fotbal, cât și de rolul ocupat în ultimii ani la FIFA.

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Francezul a decis însă să nu candideze, iar UEFA a fost nevoită să apeleze la o altă variantă. În ultimele luni a fost luat în calcul și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, însă acesta a dorit să își continue mandatul la FRF, . În acest context, forul european l-a ales pe francezul Philippe Diallo.