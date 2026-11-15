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Eissat, noul Klein! I-a luat locul lui Bancu la naționala lui Gică Hagi: “E disciplinat tactic și NU greșește”

Alex Bodnariu, Traian Terzian
15.11.2026 | 17:40
Eissat noul Klein Ia luat locul lui Bancu la nationala lui Gica Hagi E disciplinat tactic si NU greseste
EXCLUSIV FANATIK
Lisav Eissat (21 de ani), analizat după victoria naționalei României în fața Poloniei. Sursă foto: sport.pictures.eu.
Gică Hagi a surprins la meciul cu Polonia, folosindu-l pe Lisav Eissat ca fundaș stânga în locul lui Nicușor Bancu. Iar jucătorul naturalizat a avut o evoluție excelentă.
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Lisav Eissat (21 de ani) l-a înlocuit cu brio pe Nicușor Bancu în partida câștigată în fața Poloniei, scor 2-1, iar Mihai Stoichiță a explicat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că acesta mai are marjă de creștere. Noul fundaș stânga al naționalei a fost comparat cu regretatul Michael Klein.

Lisav Eissat, marele câștig pentru naționala României

Directorul tehnic al FRF a atras atenția că Eissat provine din fundaș central și mai are de lucrat până să devină un apărător stânga de mare clasă. Însă, Adrian Ilie a recunoscut că este încântat, pe lângă că este puternic, de faptul că nu greșește.

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”E un jucător foarte bun. Provine din fundaș central el, să știți. Asta este. Eu cred că până să ajungă un fundaș stânga cu ce ne-am obișnuit noi de-a lungul timpului, adică faza de atac să fie făcută și ea foarte, foarte bine, cred că mai durează”, a declarat Mihai Stoichiță.

”Știi de cine îmi aduce aminte, Dumnezeu să-l ierte? De Mișa Klein. Puternic, bătăios”, a spus Dănuț Lupu, completat imediat de Adrian Ilie: ”Lăsăm faza asta de construcție la fundași, că noi n-am avut niciodată fundași de construcție. La noi mai apăreau, cum apărea Petrescu o dată prin careu, care urca. Noi avem jucători buni și la mijloc și în atac să construim. Mie îmi place mult că e puternic, stă acolo și-și vede de treabă și nu greșește. Aici e. Nu greșește deloc”.

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”Dar vezi, provine din fundaș central. Joacă bine, a jucat bine, ce să mai zicem? Eu sunt pus la federație să fac așa fișe pe posturi împreună cu toți ceilalți, cam ce calități trebuie să aibă un fundaș. Păi te gândești la Dan Petrescu, te gândești la Selymes și te gândești la o grămadă de fundași buni pe care i-am avut, nu? Care de la început erau fundași stânga. Mă înțelegi ce vreau să spun, nu? El e în curs de transformare în fundaș stânga. Asemănător ca stil la ora actuală este, Dumnezeu să-l odihnească, cu Mișa Klein”, a afirmat și Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Eissat, cifre foarte bune în România – Polonia 2-1. Ce spune raportul Wyscout

Lisav Eissat a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale în tricoul naționalei României. Deși este fundaș central de meserie, fotbalistul a acoperit excelent flancul stâng al apărării și a demonstrat că poate fi o soluție de încredere și în această poziție. Puternic în dueluri și sigur pe intervențiile sale, Eissat a câștigat 7 dintre cele 10 dueluri defensive și a oferit un sprijin important fundașilor centrali.

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Acțiunile lui Eissat în România - Polonia 2-1. Foto: Wyscout
Acțiunile lui Eissat în România – Polonia 2-1. Foto: Wyscout

Mai mult, Eissat a arătat mult curaj și în faza ofensivă. Deși nu este familiarizat cu cerințele unui fundaș lateral, a urcat în repetate rânduri în jumătatea adversă și a participat la construcția atacurilor. A combinat bine cu coechipierii și nu s-a ferit să își asume responsabilități cu mingea la picior.

Indicator statisticLisav Eissat
Minute jucate93
Acțiuni reușite30/50 (60%)
Pase precise15/20 (75%)
Pase înainte precise8/11 (73%)
Pase în ultima treime3/5 (60%)
Pase lungi precise3/5 (60%)
Dueluri câștigate11/19 (58%)
Dueluri defensive câștigate7/10 (70%)
Dueluri aeriene câștigate2/4 (50%)
Intercepții4
Degajări reușite4/6 (67%)
Driblinguri reușite1/1 (100%)

De ce a fost preferat Eissat în locul lui Bancu

Din informațiile obținute de FANATIK înaintea partidei cu Polonia, Gică Hagi l-a preferat pe Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu, deoarece căpitanul Universității Craiova a fost suprasolicitat în acest sezon și a acumulat o oarecare oboseală.

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Deși a început puțin ezitant, fundașul stânga al echipei naționale și-a intrat apoi în ritm și a acoperit excelent banda stângă. Pe lângă că s-a achitat foarte bine de sarcinile defensive, Eissat a urcat cu mult curaj și în atac.

Eissat, analizat de specialiști după România - Polonia 2-1

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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