Eissat, noul Klein! I-a luat locul lui Bancu la naționala lui Gică Hagi: “E disciplinat tactic și NU greșește”

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Lisav Eissat (21 de ani) l-a înlocuit cu brio pe Nicușor Bancu în partida câștigată în fața Poloniei, scor 2-1, iar Mihai Stoichiță a explicat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că acesta mai are marjă de creștere. Noul fundaș stânga al naționalei a fost comparat cu regretatul Michael Klein.

Lisav Eissat, marele câștig pentru naționala României

Directorul tehnic al FRF a atras atenția că Eissat provine din fundaș central și mai are de lucrat până să devină un apărător stânga de mare clasă. Însă, Adrian Ilie a recunoscut că este încântat, pe lângă că este puternic, de faptul că nu greșește.

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”E un jucător foarte bun. Provine din fundaș central el, să știți. Asta este. Eu cred că până să ajungă un fundaș stânga cu ce ne-am obișnuit noi de-a lungul timpului, adică faza de atac să fie făcută și ea foarte, foarte bine, cred că mai durează”, a declarat Mihai Stoichiță.

”Știi de cine îmi aduce aminte, Dumnezeu să-l ierte? De Mișa Klein. Puternic, bătăios”, a spus Dănuț Lupu, completat imediat de Adrian Ilie: ”Lăsăm faza asta de construcție la fundași, că noi n-am avut niciodată fundași de construcție. La noi mai apăreau, cum apărea Petrescu o dată prin careu, care urca. Noi avem jucători buni și la mijloc și în atac să construim. Mie îmi place mult că e puternic, stă acolo și-și vede de treabă și nu greșește. Aici e. Nu greșește deloc”.

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”Dar vezi, provine din fundaș central. Joacă bine, a jucat bine, ce să mai zicem? Eu sunt pus la federație să fac așa fișe pe posturi împreună cu toți ceilalți, cam ce calități trebuie să aibă un fundaș. Păi te gândești la Dan Petrescu, te gândești la Selymes și te gândești la o grămadă de fundași buni pe care i-am avut, nu? Care de la început erau fundași stânga. Mă înțelegi ce vreau să spun, nu? El e în curs de transformare în fundaș stânga. Asemănător ca stil la ora actuală este, Dumnezeu să-l odihnească, cu Mișa Klein”, a afirmat și Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Eissat, cifre foarte bune în România – Polonia 2-1. Ce spune raportul Wyscout

Lisav Eissat a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale în tricoul naționalei României. Deși este fundaș central de meserie, fotbalistul a acoperit excelent flancul stâng al apărării și a demonstrat că poate fi o soluție de încredere și în această poziție. Puternic în dueluri și sigur pe intervențiile sale, Eissat a câștigat 7 dintre cele 10 dueluri defensive și a oferit un sprijin important fundașilor centrali.

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Mai mult, Eissat a arătat mult curaj și în faza ofensivă. Deși nu este familiarizat cu cerințele unui fundaș lateral, a urcat în repetate rânduri în jumătatea adversă și a participat la construcția atacurilor. A combinat bine cu coechipierii și nu s-a ferit să își asume responsabilități cu mingea la picior.

Indicator statistic Lisav Eissat Minute jucate 93 Acțiuni reușite 30/50 (60%) Pase precise 15/20 (75%) Pase înainte precise 8/11 (73%) Pase în ultima treime 3/5 (60%) Pase lungi precise 3/5 (60%) Dueluri câștigate 11/19 (58%) Dueluri defensive câștigate 7/10 (70%) Dueluri aeriene câștigate 2/4 (50%) Intercepții 4 Degajări reușite 4/6 (67%) Driblinguri reușite 1/1 (100%)

De ce a fost preferat Eissat în locul lui Bancu

Din informațiile obținute de FANATIK înaintea partidei cu Polonia, Gică Hagi l-a preferat pe Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu, deoarece și a acumulat o oarecare oboseală.

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Deși a început puțin ezitant, fundașul stânga al echipei naționale . Pe lângă că s-a achitat foarte bine de sarcinile defensive, Eissat a urcat cu mult curaj și în atac.