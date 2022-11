El a fost cel mai bogat om de pe pământ. Era atât de zgârcit încât s-a plâns când a plătit tratamentul fiului său bolnav

El a fost . Era atât de zgârcit încât s-a plâns când a plătit tratamentul fiului său bolnav. Acesta nu este singurul caz în care a demonstrat că ține mai mult la bani decât la rudele sale.

Cine a fost persoana cu cea mai mare avere. Pe câți bani avea în conturi, pe atât de avar era cu persoanele din familia sa

Jean Paul Getty este un magnat petrolier care a rămas în istorie ca fiind plin de bani, dar extrem de zgârcit. În anul 1957 a fost declarat cel mai bogat om din lume, titlu pe care l-a păstrat până în ultima zi a vieții sale.

ADVERTISEMENT

Averea sa avea să fie estimată la 1,2 miliarde de dolari în 1966, sumă echivalată în prezent la aproape 9 miliarde. Cu toate acestea era atât de zgârcit încât s-a plâns când a fost nevoit să achite tratamentul copilului său bolnav.

Timothy s-a născut în timpul mariajului cu cea de-a cincea soție, Teddy Getty Gaston. Fosta parteneră de viață a dezvăluit în memoriile sale că afaceristul avea o lăcomie patologică. Omul de afaceri american se gândea cu groază la facturile pe care trebuia să le achite spitalului.

ADVERTISEMENT

Fiul său fusese diagnosticat cu o tumoare pe creier, însă nu i-a fost alături și timp de 4 ani nici măcar nu l-a vizitat în unitatea medicală unde era internat. La vârsta de 12 a murit și Jean Paul Getty a refuzat să ia parte la înmormântare.

Jean Paul Getty, un alt episod de zgârcenie

Jean Paul Getty nu este recunoscut doar pentru acest episod de zgârcenie, ci și pentru momentul în care unul dintre nepoții săi a fost răpit. Se întâmpla în 1973, când răpitorii au cerut o recompensă de 17 milioane de lire sterline pentru John Paul Getty al III-lea.

ADVERTISEMENT

Afaceristul a spus că nu are resursele necesare pentru a-l primi înapoi pe adolescentul de 16 ani teafăr și nevătămat. Miliardarul a fost de acord cu o răscumpărare de 2,2 milioane de lire sterline abia după ce răufăcătorii au trimis prin poștă, unui ziar, urechea tăiată a tânărului și o șuviță de păr.

Zgârcenia a apărut încă o dată, după ce Jean Paul Getty i-a cerut înapoi nepotului său. Acesta din urmă a fost nevoit să achite și o dobândă de 4% pe an. Povestea a fost ecranizată și poate fi urmărită în producția All the money in the world.

ADVERTISEMENT

Unul dintre motivele pentru omul de afaceri a refuzat să achite răscumpărarea este faptul că ceilalți 13 nepoți ai săi ar fi putut deveni, de asemenea, ținte ale răpirii, în situația în care ar plăti suma solicitată.

ADVERTISEMENT

„Al doilea motiv pentru refuzul meu este creșterea și răspândirea fărădelegilor, a violenței și a scandalurilor, precum bombardamentele teroriste și măcelul de ostatici care afectează lumea noastră, spunea cel mai bogat om din lume, notează .

Cine a fost Jean Paul Getty

Jean Paul Getty s-a născut pe 15 decembrie 1892 și a fost un industriaș petrolier de origine britanică. A trăit în Statele Unite ale Americii și a fondat Getty Oil Company în 1942. În 1957 era numit de revista Fortune cel mai bogat om în viață.

Cartea Recordurilor l-a numit cel mai bogat cetățean din lume în 1966, în timp ce o carte publicată în anul 1996 îl clasa pe locul 67 ca cel mai bogat american care a trăit vreodată.

A încetat din viață la 6 iunie 1976, colecția sa de artă și antichități stând la baza muzeului J. Paul Getty din Los Angeles. Peste 661 de milioane de dolari din averea sa au ajuns în posesia instituției după moartea sa.