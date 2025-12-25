Sport

El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează

Cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Cum arată topul în care Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se încadrează.
Iulian Stoica
25.12.2025 | 13:42
El a fost cel mai bun fotbalist din lume Topul in care Messi si Ronaldo nici nu conteaza
SPECIAL FANATIK
Peste Messi și Ronaldo! Gino Iorgulescu a numit cel mai mare fotbalist din istorie. Sursă foto: Colaj Fanatik
Lumea fotbalului a fost împărțită în ultimele decenii în două tabere, o parte din suporteri simpatizând cu Lionel Messi, iar cealaltă parte cu Cristiano Ronaldo. Ambii sunt considerați drept cei mai buni din istorie, însă Gino Iorgulescu nu este de aceeași părere.

Diego Maradona, cel mai bun fotbalist din istorie

În ciuda faptului că majoritatea persoanelor consideră faptul că ba Cristiano Ronaldo, ba Lionel Messi ocupă prima treaptă în clasamentul celor mai buni fotbaliști din istorie, Gino Iorgulescu este de altă părere.

Șeful LPF a mărturisit că, în opinia sa, Diego Maradona este cel mai mare fotbalist din istorie. Gino Iorgulescu a expus că s-a întâlnit doar de două ori cu mijlocașul argentinian, o dată în Spania și altă dată la celebrul Argentina – România de la Rosario, din 12 mai 1982.

„Diego Maradona este cel mai mare din istorie, peste Messi! M-am întâlnit cu Maradona de două ori. Am jucat cu echipa națională în Spania, când era el la Barcelona, și a doua oară am jucat la Rosario. Puțini fotbaliști din lume puteai să-i blocheze jocul. Când avea mingea la picior și era cu fața la tine, erai mâncat. Avea schimbări rapide de direcție, pentru că avea centrul de greutate jos, avea și viteză foarte bună”, a spus Gino Iorgulescu, conform iAMsport.ro.

Cum se comporta Diego Maradona pe terenul de fotbal

Pe lângă calitățile sale extraordinare, Diego Maradona era cunoscut și pentru stilul de viață tumultos. În ciuda acestui lucru, fostul mare jucător era foarte liniștit în teren. Gino Iorgulescu a rememorat cum Maradona a reușit să marcheze în celebrul Argentina – România 1-0.

„(n.r. – Era agresiv, înjura?) Deloc! Era liniștit, nu zicea nimic. La Rosario l-a ținut Țicleanu, care era omul nostru de sacrificiu la mijloc. L-a ținut foarte bine. O singură dată l-a scăpat și atunci a și dat gol Diego. Eu m-am întâlnit mai puțin cu el în teren.

A trebuit să ies o dată din zona centrală, în lateral. Fundașul dreapta, Mircea Rednic, a ieșit la atac și a lăsat zona liberă, iar Maradona a scăpat cu mingea la picior. A trebuit să ies în tușă și ca să nu risc, m-am dus în fault direct. Atunci nu se dădea atât de ușor cartonașul galben, se juca mai dur. I-am dat una… Noroc că l-au salvat apărătorile. Maradona a fost cel mai mare jucător din istorie! Iar cel mai bun atacant cred că a fost Paolo Rossi”, a adăugat Gino Iorgulescu.

Din nefericire, Diego Maradona s-a stins din viață în urmă cu 5 ani, în data de 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani. Decesul a avut loc în Argentina, în urma unui stop cardio-respirator.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
