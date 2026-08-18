El a fost cel mai bun jucător al FCSB la 3-2 cu FC Botoșani: „De departe”. Exclusiv

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, însă prestația echipei nu l-a mulțumit pe Mihai Stoica. Oficialul campioanei a remarcat în la „MM la Fanatik“ vulnerabilitățile formației sale, dar a avut și un remarcat clar după partida de pe „Arcul de Triumf“. Află cine a fost considerat cel mai bun jucător al roș-albaștrilor, datorită constanței, inteligenței tactice și capacității de a evolua în mai multe zone ale terenului.

Mihai Stoica l-a remarcat pe Cisotti după FCSB – Botoșani: „Îmi place enorm”

După victoria cu FC Botoșani, , acesta a recunoscut că FCSB a fost departe de nivelul așteptat, în special din cauza numeroaselor ocazii ratate și a vulnerabilităților defensive. Chiar și în aceste condiții, oficialul campioanei a avut un remarcat clar, pe numele său Juri Cisotti, apreciat pentru constanța de pe tot parcursul celor 90 de minute, dar și pentru capacitatea de a interpreta mai multe roluri.

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„Sunt foarte nemulțumit de cum ne-am prezentat. Au fost multe ocazii ratate cu mare seninătate, dar am fost extrem de vulnerabili. Dacă vom continua să fim așa, vom avea probleme mari, dar am încredere că o vom regla. Cel mai bun jucător al nostru, pentru că a avut constanță și în prima, dar și în a doua repriză, a fost, de departe, Cisotti. Nu faptul că a fost implicat la primele două goluri, ci modul în care interpretează orice rol. A jucat în partea dreaptă, atacant lateral stânga în a doua, a făcut pressing.

O spun răspicat, e un jucător de zonă centrală. A ratat două ocazii, dar a fost cel mai bun jucător al nostru. Îmi place enorm și am sfătuit toți jucătorii tineri să-l urmeze. Bîrligea ar trebui să dea mult mai mult, că are potențial colosal“, a declarat Mihai Stoica, la „MM la Fanatik“.

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Joao Paulo, calități individuale, dar probleme tactice. Ce spune MM despre Ofri Arad

Mihai Stoica a analizat apoi și situația lui Joao Paulo, despre care spune că are calități care îl pot face remarcat rapid, însă mai are de progresat la capitolul tactic. Oficialul FCSB a explicat cât de important este ca un mijlocaș să își păstreze zona atunci când echipa joacă în doi la centru și a dat exemplul lui Ofri Arad, remarcat pentru inteligența sa tactică și pentru capacitatea de a evolua în mai multe poziții.

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„Joao Paulo este un jucător care are calități de ieșit ușor în evidență. Faci progresie cu el, își câștigă duelurile, e foarte puternic, dar are mult de lucru tactic. Are mult de muncă din punct de vedere tactic. E riscant să joci cu el pe o poziție, ca la Sf. Gheorghe, aproape toată repriza a doua. Îți trebuie lângă el un jucător cu răbdare, care să nu-și părăsească zona.

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Când jucam noi acolo cu el și cu Tănase și Tănase încerca să construiască și pleca într-o acțiune, pleca și Joao și lăsa spații. Când joci cu doi mijlocași centrali trebuie întotdeauna să rămână unul acolo, chiar dacă jocul cere. Acolo intervine inteligența tactică a unui fotbalist. Ieri, Arad a intrat și îți demonstrează inteligență. Joacă simplu. Sunt puțini fotbaliști care pot acoperi și bandă, dar și zonă centrală. Cisotti face asta. Ofri poate acoperi trei poziții, poate chiar patru. Joacă și fundaș central, cum a făcut-o în Israel“, a mai spus Mihai Stoica.