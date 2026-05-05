El a fost Hagi al României pe gheață. A ajuns în Hall of Fame și a avut pe masă o ofertă de 2.000.000 de dolari

În prezent, România a decăzut dramatic la foarte multe sporturi de echipă, la care odinioară excelam la Campionatele Mondiale, Europene și Olimpice. Unul dintre ele este hocheiul. Tricolorii au impresionant la acest sport în urmă cu câteva decenii. Chiar am dat jucători de mare valoare, incluși în Hall of Fame-ul acestei discipline. Cine a fost Hagi al României pe gheață.

De-a lungul timpului, emisiunea „Oldies but Goldies” marca FANATIK nu s-a axat doar pe fotbal. Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au adus în memoria publicului larg momente, sportivi și performanțe deosebite și din handbal, volei, box sau tenis. Episodul 49 al emisiunii a ajuns la o altă disciplină unde România a contat în urmă cu câteva decenii. E vorba de hochei pe gheață.

Încă din startul episodului 49 din „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a amintit de momentul 5 mai 1977. Acesta va rămâne mereu o zi istorică pentru hocheiul pe gheață din România. În urmă cu 49 de ani, selecționata lui Ștefan Ionescu reușea să învingă echipa SUA la Campionatul Mondial din Austria și producea una dintre marile surprize ale întrecerii.

Din această echipă făceau parte foști mari jucători de hochei pe care i-a dat țara noastră, precum Eduard Pană și Doru Tureanu. Ambii aveau să ajungă ulterior în Hall of Fame-ul acestui sport. În ceea ce-l privește pe Tureanu, acesta a fost, în opinia specialiștilor, cel mai mare hocheist din istoria hocheiului românesc sau un ”Hagi al României pe gheață”, cum a spus Andrei Vochin.

Ce cifre impresionante a avut Doru Tureanu la naționala României de hochei

Timp de nu mai puțin de 17 ani, între 1970 și 1987, Doru Tureanu a fost component al echipei de hochei pe gheață a . În paralel, în tot acest timp a jucat și la echipa națională. Dată fiind valoarea sa, el a avut oferte de la echipe mari din Europa și de peste ocean. Nu a plecat însă niciodată din România.

Tureanu a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 1976 și 1980, și la 10 Campionate Mondiale. S-a afirmat ca jucătorul cu cele mai multe selecții în naționala României, 113, cele mai multe goluri în naționala României, 74. „Doru Tureanu joacă 17 ani în echipa națională a României, începând cu 1971 până la 1987. La Olimpiada din 76, când avea 22 de ani, marchează 6 goluri și oferă și 6 pase de gol. Deci, practic, el este golgheterul nostru tot timpul. Din punctul meu de vedere și probabil că și al specialiștilor, el este Gică Hagi al hocheiului românesc”, spune Vochin.

Când a a fost inclus Doru Tureanu în Hall of Fame-ul hocheiului mondial. Ofertă de 2 milioane de dolari pentru sportiv

În decembrie 2010, Doru Tureanu a aflat cu bucurie că va fi inclus în IIHF Hall of Fame. Era al doilea român inclus în IIHF Hall of Fame după coechipierul său de la Dinamo, Eduard Pană. A murit pe 11 martie 2014 la Spitalul Colentina, după ce pe 2 martie făcuse o comoție cerebrală. Avea doar 60 de ani.

Tureanu a avut oferte de la echipe uriașe din hocheiul mondial, precum ȚSKA Moscova și Montreal Canadiens. Canadienii i-au pus pe masă nu mai puțin de 2 milioane de dolari, o sumă colosală în acea perioadă – 1976, după Jocurile Olimpice din Austria (Innsbruck). Cum s-a întâmplat și în cazul altor sportivi, să dea curs ofertei.

