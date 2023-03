El a fost iubitul Anei Morodan. Contesa Digitală a avut o relație cu un cântăreț celebru din România

El a fost iubitul influenceriței prinsă beată și drogată la volan. Blondina a avut o relație cu un cântăreț celebru din România. Fosta detectivă de la Masked Singer România susține că este o persoană care o cunoaște foarte bine.

Cu ce artist s-a iubit Ana Morodan. Contesa Digitală și renumitul solist român au avut o relație amoroasă timp de 3 ani

Ana Morodan este o persoană nonconformistă și controversată prin prisma aparițiilor sale, însă discretă când vine vorba de viața privată și amoroasă. vorbește foarte rar despre bărbații cu care s-a iubit.

La un moment dat vedeta de la Antena Stars a recunoscut că a format un cuplu cu un renumit solist român. Femeia de afaceri și Killa Fonic, pe numele său din buletin Ionuț Răducanu, au avut o relație amoroasă timp de 3 ani.

Cu această ocazie blondina a spus că nu dorește să se căsătorească niciodată, în ciuda faptului că au existat zvonuri că rapperul ar fi avut planuri serioase cu Ana Morodan. Artistul are numai aprecieri pentru fosta iubită.

„Să nu uitați că am avut o relație cu Killa Fonic. De 3 ani de zile, dacă nu am zis-o, fix acum mi-a venit. Băiatul ăla mă cunoaște foarte bine, știe că nu aș fi zis niciodată chestia asta. Să te gândești tu de ce am vrut să se știe fix acum.

Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan să mă anunți, o să mă mărit”, a mărturisit vedeta pentru Pro TV în urmă cu ceva vreme, notează .

Ana Morodan, laude din partea lui Killa Fonic

Ana Morodan a primit de-a lungul timpului numeroase laude din partea lui Killa Fonic care a făcut lumină legat de presupusa cerere în căsătorie. Rapperul a mărturisit că a fost o simplă glumă, lucru confirmat ulterior și de .

„Eu nu am cerut-o niciodată în căsătorie pe Ana Morodan. Absolut niciodată. A fost o glumă. Este o tipă foarte mișto, foarte funny și dacă România ar avea simțul umorului mai ascuțit ar fi râs la acea remarcă și atât.

Știe caterincă la un alt nivel și e foarte inteligentă. Poate să facă ce personaj vrea ea!”, a spus fostul iubit al Anei Morodan într-o emisiune de la , la începutul acestui an, unde a clarificat lucrurile.