El a fost jucătorul care s-a plâns de Hagi la CM 1994. A făcut-o direct la selecționerul Iordănescu

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Sfertul de finală de la Campionatul Mondial din 1994 rămâne cea mai frumoasă amintire din istoria echipei naționale a României. La 32 de ani distanță, Gică Hagi a făcut câteva dezvăluiri incredibile. În timpul turneului final din SUA, unul dintre colegii săi din Generația de Aur s-a plâns la selecționerul Anghel Iordănescu.

Dan Petrescu s-a plâns de Gică Hagi la CM 1994! Dezvăluiri după 32 de ani

Cu toate acestea, aventura americană a „tricolorilor” rămâne o amintire de neuitat pentru microbiștii din România și nu numai. Doi dintre cei mai buni fotbaliști ai noștri la acel turneu final au fost Gică Hagi și Dan Petrescu, care, împreună, au marcat 4 goluri. Pe teren, colaborarea dintre „Rege” și „Bursuc” a arătat excelent, dar, de fapt, lucrurile nu au stat mereu așa.

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Întrebat dacă a fost marea absență a „tricolorilor” în 1994, Hagi și-a amintit cum a ajuns să fie pârât de Petrescu la selecționerul Anghel Iordănescu. „Neluțu… Dintre toți, eu zic că da. Aveam nevoie de un jucător ca el, cu calitatea lui la mijlocul terenului. Ne-am dorit să fi fost și el, așa cum ne-am dorit să fie și Lăcă. Cu Sabău am fi fost mai puternici la mijloc, mai ales că așa se câștigă meciurile. Neluțu era diferit față de toți ceilalți care am fost în America. Avea tehnică bună, forță, era bun pentru jocul colectiv Sabău pentru că juca pentru ceilalți.

Petrescu s-a plâns cel mai mult pentru că pe partea dreaptă eu nu prea veneam înapoi și el rămânea singur. (n.r. – Chiar s-a plâns?) Da, da. S-a plâns la nea Puiu. Dar avea și dreptate. Avea dreptate 100%. Eu nu că nu voiam să îl ajut, dar făceam și eu cât puteam. Nu știți cum e Dan? El mereu avea ceva. Când a făcut nea Puiu așa cum voia Petrescu, a jucat Dorinel în dreapta, l-a blocat acolo și Dan a marcat cu americanii. Concluzia e că Petrescu știa fotbal. Încă de atunci avea minte de antrenor”, a declarat Gică Hagi, conform revistei I AM SPORT Magazine.

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România s-a oprit în sferturi la CM 1994

Repartizată în Grupa A la CM 1994, România s-a calificat în optimi grație golului marcat de Dan Petrescu în ultima etapă. După 3-1 cu Columbia și 1-4 cu Elveția a fost nevoie de golul „Bursucului” pentru ca România să iasă din faza grupelor. În minutul 18, Petrescu a înscris singurul gol al meciului cu SUA, câștigat de „tricolori” cu 1-0. Deși a trecut de Argentina în optimi, scor 3-2, naționala lui Anghel Iordănescu a pierdut sfertul cu Suedia, la loviturile de departajare.

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