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El a fost omul meciului! Fotbalistul pe care Messi a vrut “să-l omoare” a reușit intervenția care a salvat Argentina

Într-un meci în care Messi a făcut de toate – gol, assist, penalty ratat, bară – jurnaliștii argentinieni au identificat omul care a fost providențial pentru naționala lor
Catalin Oprea
08.07.2026 | 12:30
El a fost omul meciului Fotbalistul pe care Messi a vrut sal omoare a reusit interventia care a salvat Argentina
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Leo Paredes a reușit intervenția meciului Argentina - Egipt FOTO X
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Selecționata Argentinei s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 2026, după ce a învins Egiptul cu scorul de 3-2. Deși Lionel Messi a avut o contribuție importantă la remontada, jurnaliștii de la ESPN Argentina l-au desemnat pe mijlocașul defensiv Leandro Paredes drept omul meciului.

Leo Paredes a reușit intervenția partidei

Căpitanul lui Boca Juniors, care a început turneul final ca rezervă, dar Lionel Scaloni l-a titularizat în centrul liniei mediane, îngrijorat de fragilitatea acesteia din meciul cu Insulele Capului Verde. Paredes, care este un jucător experimentat, cu 81 de selecții la națională, campion mondial acum patru ani, a avut 97 % pase reușite: 114 din 118, iar 93% dintre acestea au fost în treimea adverse.

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Totuși, cea mai bună intervenție a sa, a fost în minutul 90, când scorul era 2-2, iar egiptenii au scăpat pe contraatac. În fața a trei africani, Paredes a reușit o intercepție uluitoare, salvându-și echipa dintr-o fază iminentă de gol și punând-o în posesie.

E foarte bun prieten cu Messi

A fost cel mai bun fotbalist al echipei, controlând jocul cu pase precise, calm și inteligență. Atât în momentele dificile, cât și în timpul contraatacurilor, mijlocașul central a orchestrat jocul”, au scris jurnaliștii de la ESPN Argentina.

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Paredes este unul dintre apropiații lui Messi, existând voci care spun că el a fost impus, nu o data, în echipă de prietenul său. Soțiile celor doi sunt bune prietene, iar Paredes ar fi beneficiat de asta, deși este un fotbalist care a jucat ani buni în Europa, la Chievo, Roma, Empoli, Zenit, PSG și Juventus.

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Deși bun prieten cu Messi, el a fost la un pas să fie “căpăcit” de acesta, fiind unul dintre puținii oameni, care de-a lungul carierei, au reușit să-l enerveze pe căpitanul Argentinei.

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Paredes a fost la un pas să și-o ia de la Messi

S-a întâmplat în sezonul 2020-2021, când PSG a eliminat-o pe Barcelona din Champions League după un scor general de 5-2. În timpul înfruntării, Messi s-a enervat pe Leandro Paredes pentru o intervenție dură a conaționalului său.

Totuși, adevăratul motiv din spatele disputei a fost altul. ”S-a enervat pentru că am făcut un comentariu către coechipierii mei și m-a auzit. S-a aprins. Era tare nervos. M-a înjurat foarte tare. Voia să mă omoare. Îmi venea să intru în pământ. Voiam să plec acasă”, a declarat atunci Leo Paredes, citat de Mundo Deportivo.

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Cei doi au trecut repede peste incident, mai ales că ulterior au ajuns coechipieri la gruparea pariziană. Iar un an mai târziu au adus titlul mondial Argentinei, Paredes fiind cel care a șutat mingea spre banca tehnică a Olandei, în sferturile de finală, pentru a dinamita atmosfera într-un moment în care echipa sa era dominată.

 

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