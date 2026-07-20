El a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump. E ireal ce a putut face și Mikel Merino

Fundașul argentinian Cristian Romero (28 de ani) nu a dat mâna cu președintele american Donald Trump (80 de ani) în timp ce își primea medalia de argint după eșecul suferit în finala Cupei Mondiale, 0-1 contra Spaniei. De asemenea, campionul mondial Mikel Merino a făcut un gest incredibil chiar în fața lui Trump.
Cristian Romero a fost titular în centrul defensivei pentru Argentina în finala Cupei Mondiale, însă nu a prins finalul de meci pe gazon, fiind înlocuit în minutul 70. De altfel, acesta a evoluat în aproape toate jocurile disputate de sud-americani la turneul final, singura excepție fiind duelul cu Iordania din grupe, când a fost lăsat pe bancă.
La final, când și-a primit medalia de argint după eșecul cu 0-1 suferit de argentinieni contra Spaniei, fotbalistul lui Tottenham nu i-a strâns mâna președintelui american Donald Trump. Romero l-a salutat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, din partea căruia a primit și medalia, iar apoi a trecut prin fața lui Donald Trump înainte de a da mâna cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.
Mikel Merino a fost eroul Spaniei în două meciuri de la Cupa Mondială, reușind să marcheze goluri decisive pe final atât în optimi contra Portugaliei (1-0), cât și în sferturi contra Belgiei (2-1). După ce „La Roja” a devenit campioană mondială, fotbalistul lui Arsenal a făcut un gest surprinzător chiar în fața lui Donald Trump.
Merino s-a bucurat în stilul politicianului american și a făcut așa-zisul „dans Trump” chiar în timp ce președintele SUA trecea prin fața sa. Controversatul politician și președintele FIFA, Gianni Infantino, au fost huiduiți de o mare parte dintre fanii prezenți pe MetLife Stadium în momentul în care au coborât pe gazon pentru festivitatea de premiere.