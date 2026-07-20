El a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump. E ireal ce a putut face și Mikel Merino

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Fundașul argentinian Cristian Romero (28 de ani) nu a dat mâna cu președintele american Donald Trump (80 de ani) în timp ce își primea medalia de argint după eșecul suferit în finala Cupei Mondiale, 0-1 contra Spaniei. De asemenea, campionul mondial Mikel Merino a făcut un gest incredibil chiar în fața lui Trump.

Cristian Romero nu i-a strâns mâna lui Donald Trump după finala Cupei Mondiale

Cristian Romero a fost titular în centrul defensivei pentru Argentina în finala Cupei Mondiale, însă nu a prins finalul de meci pe gazon, fiind înlocuit în minutul 70. De altfel, acesta a evoluat în aproape toate jocurile disputate de sud-americani la turneul final, singura excepție fiind duelul cu Iordania din grupe, când a fost lăsat pe bancă.

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🚨 ’s Cristian Romero picking up his runners up World Cup medal, and BLANKING Donald Trump. ❌ — Hotspur Lane (@HotspurLane)

La final, când și-a primit medalia de argint după , fotbalistul lui Tottenham nu i-a strâns mâna președintelui american Donald Trump. Romero l-a salutat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, din partea căruia a primit și medalia, iar apoi a trecut prin fața lui Donald Trump înainte de a da mâna cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

Mikel Merino, gest uluitor în fața lui Donald Trump

Mikel Merino a fost eroul Spaniei în două meciuri de la Cupa Mondială, reușind să marcheze goluri decisive pe final atât în optimi contra Portugaliei (1-0), cât și în sferturi contra Belgiei (2-1). După ce „La Roja” a devenit campioană mondială, fotbalistul lui Arsenal a făcut un gest surprinzător chiar în fața lui Donald Trump.

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Mikel Merino does a Trump-dance after Spanish WC Victory 😅 — Hr. Strindberg 🧩 (@Strindberg77)

Merino s-a bucurat în stilul politicianului american și a făcut așa-zisul „dans Trump” chiar în timp ce președintele SUA trecea prin fața sa. .