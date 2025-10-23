„El a pierdut meciul!”. Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Bologna 1-2 și a anunțat că-l trece pe bancă

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut în fața lui Bologna, scor 1-2. Roș-albaștrii au primit două goluri până în pauză, iar în actul secund Daniel Bîrligea a punctat pentru campioana României, însă nu a fost îndeajuns pentru un rezultat pozitiv. Gigi Becali știe cine este principalul vinovat pentru această înfrângere.

Șut, găsit vinovat de Gigi Becali după FCSB – Bologna 1-2

Gigi Becali a mărturisit că . Totodată, patronul roș-albaștrilor consideră că greșeala lui Adrian Șut, din minutul 8, a fost decisivă.

ADVERTISEMENT

„Ce să zic? Adică… Dacă la nivelul ăsta, dacă faci o greșeală… Meciul l-a pierdut Șut. Nu mi s-a părut Bologna o echipă așa. Cu mai mult noroc și cu arbitraj mai bun…

Suntem țară mică, își bat joc de noi. Multe, vezi capul spart, sânge, dă, mă, roșu. Asta e, suntem țară mică și ne batjocoresc. Trebuie jucători de război. (…) Meciul ăsta l-a pierdut Șut”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali regretă că l-a băgat pe Octavian Popescu

În continuare, Gigi Becali a transmis că a greșit în momentul în care l-a scos pe Thiam și l-a introdus pe Octavian Popescu. Patronul FCSB a recunoscut că abia așteaptă perioada de transferuri, pentru ca Șut să treacă pe banca de rezerve și echipa să arate la fel ca anul trecut.

ADVERTISEMENT

„Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam care mai putea să se bată și l-am băgat pe George Popescu. M-am luptat să-l iau pe Politic, mare fotbalist, am dat aproape două milioane… Aștept să facă ceva.

Trebuie să luăm fundași și doi mijlocași, nu avem, Șut nu mai este, Baba dă pe lângă minge, el săracul e luptător așa, dar trebuie să fii mai precis dacă vrei să joci fotbal la nivelul ăsta.

ADVERTISEMENT

Dacă eram echipa de anul trecut, îi băteam. Abia aștept să vină perioada de transferuri să-i arăt lui Șut cum stă pe banca de rezerve”, a adăugat Gigi Becali.

Ce urmează pentru FCSB după înfrângerea cu Bologna

După înfrângerea cu Bologna, FCSB mai are de disputat 5 meciuri în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Următorii adversari sunt FC Basel (deplasare), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

Totodată, situația în SuperLiga nu este cea mai bună. În urma eșecului cu Metaloglobus, calculele la play-off s-au complicat serios. FCSB o va întâlni în etapa a 14-a pe UTA, iar o victorie este obligatorie pentru ca roș-albaștrii să revină în „cărți”.