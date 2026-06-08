El ar fi fundașul dreapta dorit de FCSB! Francezii, anunț clar pentru Gigi Becali: „Nu va pleca gratis!”

ADVERTISEMENT

FCSB pregătește deja noul sezon și este pusă pe transferuri pentru consolidarea lotului. Fundașul dreapta dorit de bucureșteni nu va sosi atât de ușor la echipă. Francezii au făcut anunțul despre jucătorul de 26 de ani.

FCSB îl vrea pe Shaquil Delos. Francezii nu renunță ușor la fundașul dreapta

După ce și-a asigurat flancul stâng prin FCSB vrea acum să își întărească și flancul drept prin aducerea lui Shaquil Delos, fotbalist francez de 26 de ani. Jucătorul lui Grenoble nu va veni însă gratis, francezii anunțând deja că mutarea sa va implica o sumă de transfer. „Grenoble Foot 38 ar trebui să piardă un al doilea fundaș dreapta în această vară. După Gaëtan Paquiez, care a plecat la Pau FC (Ligue 2), se așteaptă ca Shaquil Delos să părăsească și el capitala Alpilor.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de fostul său coechipier, el nu va pleca gratuit, mai având un an de contract. Conform informațiilor noastre, jucătorul, care a jucat 66 de meciuri pentru Grenoble în două sezoane, este așteptat să plece în străinătate, cel mai probabil în România. A impresionat în primul său an, dar s-a chinuit să-și mențină forma în al doilea”,

Ce a spus Gigi Becali despre transferul fundașului dreapta

Gigi Becali a vorbit recent despre transferurile puse la cale de FCSB în această vară, precizând că mutarea fundașului dreapta este ca și rezolvată. El va avea însă concurență serioasă, mai ales după ce veteranul

ADVERTISEMENT

„Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri! Negocieri înseamnă mâine să fie semnat, poate să cadă”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum l-a recomandat Mihai Stoica pe fundașul dreapta dorit de FCSB

Despre campania de achiziții de la FCSB a vorbit și Mihai Stoica. , lăudând formația de care aparține pentru jucătorii pe care i-a dat fotbalului mare în trecut. „Fundaș dreapta, aducem un jucător. Suntem înțeleși și va veni un jucător din Franța. (n.r. – Liga 2?) Nu există să aduci jucători din Ligue 1 în România. Vine de la un club care a scos jucători mari în trecut!”, a spus și Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT