El ar fi marea lovitură pe care FCSB vrea să o dea pe piaţa transferurilor! L-au dorit şi în 2016 de la rivala Dinamo. Exclusiv

FCSB l-a cedat pe Vali Gheorghe în Turcia la Umraniyespor împrumut, cu opţiune de cumpărare. Roş-albaştrii caută un înlocuitor pentru mijlocaşul ofensiv, iar .

Dorin Rotariu, marea lovitură pe care FCSB vrea să o dea pe piaţa transferurilor!

“Putem să aducem un jucător pe poziţia lui, să-l dublăm pe Cordea. Se discută. Când te gândeşti să-l dublezi pe Cordea, te gândeşti la un jucător de picior stâng. Din stăinătate. Doar că încă nu l-am contactat, am vorbit cu Gigi şi i-am zis ‘Pot să-l contactez?’, vedem. E român”, a spus misterios Mihai Stoica la Orangesport.

Din informaţiile FANATIK, roş-albaştrii negociază cu Dorin Rotariu. Mijlocaşul ofensiv şi-a încheiat împrumutul în Grecia la Atromitos şi va reveni la Ludogoreţ, având contract încă doi ani cu cea mai bună echipă din Bulgaria.

Cel mai probabil, FCSB va încerca să negocieze un împrumut cu Ludogoreţ pentru Dorin Rotariu, jucător care nu s-a adaptat la campioana Bulgariei, care l-a luat liber de contract în vara anului trecut.

Gigi Becali l-a vrut pe Rotariu şi în 2016! Ce manevră a încercat latifundiarul

Interesul celor de la FCSB pentru Dorin Rotariu este unul mai vechi. În 2016, când era unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti de la Dinamo, însă deţinut în coproprietate de Poli Timişoara, Gigi Becali a făcut o ofertă bănăţenilor pentru cele 50% din drepturile federative ale jucătorului.

Prin această manevră, Gigi Becali i-ar fi forţat mâna lui Ionuţ Negoiţă să îl cedeze la FCSB, în condiţiile în care Rotariu era una dintre cele mai interesante produse de export din Liga 1. Patronul FCSB declara la momentul respectiv pentru FANATIK:

“Am făcut o ofertă de 350.000 de euro pentru cele 50% pe care ACS Poli le deţine din drepturile lui Dorin Rotariu”

“Tot ceea ce pot spune e că noi am făcut o ofertă de 350.000 de euro pentru cele 50% pe care ACS Poli le deţine din drepturile lui Dorin Rotariu. Cu fotbalistul nu am vorbit, el e sub contract.

Noi am făcut oferta, probabil ACS Poli are nevoie de aceşti bani, fiind în insolvenţă. Dinamo are drept de preempţiune, dar nu cred că vor plăti ei banii ăştia. Noi vom avea 50% din drepturile jucătorului şi apoi vedem ce se va întâmpla.

Eu nu am vorbit cu băiatul. Nu ştiu dacă e supărat că joacă sau nu. E sub contract cu Dinamo, dar poate că jucătorul a aflat că am făcut oferta de 350.000 de euro la Timişoara şi ia în calcul să vină la FCSB”, a spus Becali atunci.

Dinamo a luat 2,2 milioane de euro pentru Rotariu!

Însă, jucătorul nu a mai ajuns la FCSB, fiind vândut în ianuarie 2017 la Club Brugge pentru 2,2 milioane de euro. pentru recuperarea de 1,1 milioane de euro. Cariera sa a intrat într-un con de umbră, fiind împrumutat la Mouscron şi Alkmaar, înainte de a fi vândut la Astana.

În vara anului trecut, Dorin Rotariu a semnat cu Ludogoreţ din postură de jucător liber. Nu s-a impus la campioana Bulgariei şi a fost împrumutat la Atromitos, urmând ca în această vară să se întoarcă la Razgrad.