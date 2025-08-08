El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat

Un adolescent de doar 15 ani din Seattle a devenit milionar peste noapte. Cum a reușit asta? Povestea sa face înconjurul internetului, iar pentru mulți poate fi dificil de crezut.

Cum a reușit un adolescent de 15 ani să devină milionar peste noapte

Alex Butler, în vârstă de 15 ani, este un adolescent devenit milionar peste noapte. El și părinții săi, Leslie Pierson și Mark Butler, au vândut luna trecută jocul de cărți original Taco vs. Burrito companiei PlayMonster din Wisconsin, potrivit .

Practic adolescentul a inventat acest pe când avea doar 7 ani. Acum însă, întreaga familie a decis să-l vândă unui producător de jucării. Iar rezultatul a fost unul uimitor.

„Nu a fost niciodată un joc de care să fiu atașat cu adevărat. Nu este foarte important pentru mine. Am vrut doar să obțin cât mai mulți bani din asta”, a spus adolescentul.

Momentan nu este cunoscută suma totală pentru care a fost vândut jocul. Pe de altă parte, este clar totuși că ideea adolescentului a valorat destul de mult, având în vedere și interesul producătorilor.

Cum i-a venit ideea jocului

Cum se desfășoară jocul care l-a făcut pe acest adolescent ? Practic jucătorii concurează pentru a prepara cea mai valoroasă masă. Ideea jocului i-a venit „la întâmplare”, a povestit Alex.

Totodată, el a mai dezvăluit că la momentul respectiv nici măcar nu-i plăceau taco-urile sau burrito-urile. Pe de altă parte, el a petrecut mult timp jucând jocuri de cărți precum Exploding Kittens cu familia sa și a fost inspirat să creeze unul propriu.

În prezent, adolescentul, dar și familia, au în plan să investească acești bani. Chiar și așa, se bucură și de această realizare, care a întrecut cu mult așteptările pe care le-ar fi avut vreodată.

Cu ce se ocupă părinții adolescentului

Părinți adolescentului i-au fost constant alături pe acest drum. Mama acestuia se autointitulează „antreprenor în serie” și a fost în spatele mai multor proiecte, inclusiv GoodHangUps, pe care l-a promovat în Shark Tank în 2016.

Femeia a decis să-și liniștească fiul, gândindu-se că în cele din urmă o să se plictisească de acest joc. În tot acest timp însă, Alex își ducea părinții la cafeneaua locală, unde testa un prototip al jocului său.

Iar pe drumul spre casă îi veneau din ce în ce mai multe idei. Ulterior, acesta a ajuns să joace jocul cu prietenii săi. Mai departe, mama adolescentului a decis să demareze o campanie de strângere de fonduri online pentru a acoperi costurile de producție.

Cum a luat naștere ”afacerea” prin care adolescentul a devenit milionar peste noapte

După doar o zi, i-a cerut lui Alex să ghicească câți bani s-au strâns. Și iată că așa s-au adunat peste 1.000 de dolari. După alte câteva zile, familia a ajuns să adune nu mai puțin de 25.000 de dolari.

Iar pe măsură ce cererea pentru jocul de strategie a crescut, Pierson și tatăl lui Alex au decis să-și creeze propria afacere, Hot Taco Inc., Alex deținând majoritatea acțiunilor.

Mai departe, familia a găsit un producător care, spune Pierson ”l-a tratat pe Alex ca pe un adult”. Producția a început, iar produse în valoare de până la 30.000 de dolari au fost puse la vânzare pe Amazon. Interesul a tot crescut și în final marii producători l-au observat și ei.