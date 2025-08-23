El e antrenorul care nu va ajunge niciodată la FCSB: „Mai bine mă ascund în pădure”

În ultima perioadă, cele trei rivale din Capitală – Rapid, Dinamo și FCSB – au făcut tot mai des schimb de jucători. Se pare că și suporterii tratează cu mai multă indulgență astfel de mutări, a garantat că nu va ajunge vreodată pe banca echipei lui Gigi Becali în postura de antrenor.

Daniel Pancu le dă garanții suporterilor de la Rapid! „Nu aș putea să fac niciodată asta”

Este vorba despre . El a scris istorie în Giulești și s-a îndrăgostit de clubul de sub Podul Grant. Mai mult, la începutul carierei le-a promis suporterilor că nu va trăda niciodată culorile echipei.

„Mai bine mă ascund în pădure un an de zile”

Daniel Pancu a oferit garanții că nu se pune problema să ajungă vreodată pe banca celor de la FCSB, întrucât iubește prea mult clubul Rapid și simte că ar trăda echipa care l-a făcut mare. În plus, antrenorul a dat de înțeles că a influențat, în carieră, și alți jucători să gândească la fel.

„Nu aș putea să fac niciodată asta (n.r. – să antrenez la FCSB). La mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu-l respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile. Nu s-a pus problema niciodată.

În 1997, când am venit la Rapid, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. În primele mele declarații am spus că nu voi trăda niciodată Rapid și nu voi juca niciodată la Steaua, așa cum se numea atunci.

Mă bucur că mi-am respectat promisiunea asta. În plus, cred că am influențat mulți rapidiști ulterior, care erau foarte tineri atunci. Și ei, la rândul lor, au refuzat. Cred că am promovat și apărat rapidismul ăsta. Foarte puțini s-au mai dus după la Steaua sau la Dinamo. Au mai fost cazuri, dar nu erau jucători care să fie percepuți ca rapidiști”, a explicat Daniel Pancu, conform

Daniel Pancu s-a retras din fotbalul profesionist în 2018. El a evoluat, în carieră, la echipe precum Rapid, Poli Iași, FC Vaslui, Cesena, Beșiktaș sau Groznîi. De asemenea, are 27 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a înscris 9 goluri.