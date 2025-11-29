El e antrenorul care trebuia să preia Inter în locul lui Cristi Chivu. Dezvăluirea lui Giovanni Becali. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Inter l-a numit pe Cristi Chivu în rolul de antrenor principal în vara acestui an, după despărțirea de Simone Inzaghi, care a plecat în Arabia Saudită, la Al Hilal. Înainte de a-l alege însă pe tehnicianul român, „nerazzurrii” au negociat cu Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como. Giovanni Becali a vorbit despre relația sa cu fostul internațional spaniol.

Cine este antrenorul pe care Inter l-a dorit înainte de numirea lui Cristi Chivu

Como are un start excelent de sezon în Serie A, fiind implicată în lupta pentru un loc de Champions League. La cârma formației se află fostul mare fotbalist Cesc Fabregas, care a fost dorit în vară și de Inter, înainte de numirea lui Cristi Chivu. Giovanni Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre situația tehnicianului spaniol. „O mare surpriză în campionatul italian este Como, antrenată de Cesc Fabregas.

ADVERTISEMENT

Îl cunosc foarte bine, noi comunicăm, l-am propus pe Dennis Man la Como în iarna trecută, el îl lua cu 11 milioane, dar Parma a cerut 12-13, cu bonusuri și nu s-a mai făcut. Como e o echipă care nu mai ia jucători de 4-5 milioane, doar de 10-12-15 sau 20. L-ați văzut pe Nico Paz, adus de la Real Madrid, ce jucător e? Patronul e indonezian, face stadion, îl va termina înaintea celor de la Milano. Face și aeroport privat, la Como stau bogații lumii. Vrea să câștige campionatul în Italia”, a declarat celebrul impresar, care .

De ce nu a semnat Cesc Fabregas cu Inter

Cesc Fabregas şi-a încheiat cariera de fotbalist la Como și este mai mult decât un simplu antrenor pentru formația italiană, având și acțiuni în cadrul clubului. Din acest motiv, fostul internațional spaniol nu a putut părăsi actuala echipă pentru a o prelua pe Inter. „Cesc venea la Inter, a fost prima variantă, înaintea lui Chivu.

ADVERTISEMENT

Nu i-a dat voie proprietarul. Cesc are și acțiuni la Como, 15% din club. I-a zis ‘Tu m-ai adus aici să bag bani în Como și acum vrei să pleci la Inter? Tu stai aici cu mine, până câștigăm campionatul’. Asta a fost șansa lui Chivu, că patronul nu l-a lăsat pe Cesc să meargă la Inter, au discutat o vară întreagă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. Recent, .

ADVERTISEMENT

Cine este Cesc Fabregas

Crescut în celebra academie a Barcelonei, La Masia, Cesc Fabregas a părăsit Spania la vârsta de 16 ani pentru a semna cu Arsenal, unde a „explodat” sub comanda lui Arsene Wenger. După 8 sezoane la Londra, în care a fost un jucător esențial, însă fără să cucerească vreun trofeu major, catalanul a revenit la Barcelona, pentru a lucra sub comanda idolului său, Pep Guardiola. A rămas timp de 3 sezoane la gruparea din La Liga, alături de care a cucerit un titlu, o Cupă, două Supercupe ale Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În 2014, Fabregas a revenit în Anglia, însă nu la fosta echipă Arsenal, ci la Chelsea, alături de care a câștigat două titluri, dar și primul său trofeu european major, Europa League. După 5 ani la Chelsea, a semnat cu Monaco, unde însă a evoluat puțin, fiind afectat de accidentări. După un sezon la Como, în Serie B, și-a încheiat cariera de fotbalist pentru a deveni antrenor.

ADVERTISEMENT

Timp de un deceniu, între 2006 și 2016, Cesc Fabregas a fost un jucător foarte important pentru prima reprezentativă a Spaniei, unde a strâns 110 selecții, marcând 15 goluri. Are în palmares alături de prima reprezentativă o Cupă Mondială, în 2010 și două Campionate Europene, în 2008 și 2012. Probabil cel mai memorabil moment al său în tricoul naționalei a fost finala Cupei Mondiale din Africa de Sud, când i-a pasat decisiv lui Andres Iniesta la singurul gol din partida contra Olandei.