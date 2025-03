El e artistul celebru din România care a trăit pentru muzică, dar care a ajuns să cânte pe stradă. Trăiește dintr-o pensie mică și nu a uitat succesul pe care-l avea cu ani în urmă

Lucă Muraru are 75 de ani și este un artist talentat, dar care a ajuns să cânte pe stradă. Cu ani în urmă era extrem de cunoscut și apreciat în Iași, dar și în zonele de lângă acest oraș. Era invitat să cânte la nunți, dar și la restaurante.

Povestea lui Lucă Muraru, artistul care a ajuns să cânte pe stradă

Cariera și-a început-o la d0ar 9 ani, iar de atunci și până în prezent trăiește pentru muzică. A descoperit muzica de la o vârstă fragedă, a cântat la tobe, la chitară și nu numai. „Eu cânt de la vârsta de 9 ani, sunt din Podu Iloaiei, dar locuiesc la Iași de 60 de ani”, a dezvăluit el, conform .

Ulterior, odată cu experiența, lumea a aflat de talentul său. Astfel, Lucă a cântat în numeroase locații din Iași. Totodată, el a stat și în Bolta Rece, unde de altfel a cântat vreme de 11-12 ani.

Nu doar din muzică a trăit însă. Pe parcursul vieții sale a fost și muncitor, dar și barman. Chiar și așa, nu și-a lăsat niciodată în urmă pasiunea, astfel că a avut grijă ca mai mereu să poate să și cânte.

„Am fost și barman vreo 4 ani, apoi am fost 6 ani la Bolta Rece. După ce am cântat, am fost angajat ca muncitor. Dacă nu aveam ce să fac acasă, mai stăteam și mai ajutam pe acolo”, povestește el.

Ce pensie încasează artistul

Cum a ajuns Lucă Muraru să cânte pe stradă? După o viață întreagă de muncă, în prezent, bărbatul încasează o pensie de doar 1.520 de lei. Suma este însă prea mică pentru un trai decent.

„Cânt pe stradă, de 1.520 de lei. Până anul trecut, am avut 1.175 de lei, am fost de multe ori la Casa de Pensii”, a mai dezvăluit Lucă Muraru.

Astfel, în urmă cu 7 ani , în Iași, în zona Hotelului Moldova. Artistul povestește că în aproximativ două ore de cântat poate să câștige și 40 de lei. Anterior însă, câștiga undeva pe la 100 de lei pe zi.

Cântă cu vocea, iar lumea se oprește și îl mai ajută. Și se pare că muzica este singura sa alinare. Artistul nu mai are o familie, iar relațiile cu copiii s-au răcit, contactul cu ei fiind aproape inexistent.

Chiar și așa, deși cântă pe stradă, se descurcă. Au existat și momente complicate, când hoții i-au furat cutia unde aduna banii de la trecători. Totuși, el a decis să nu renunțe și să încerce în continuare să își urmeze pasiunea, pentru un trai decent.