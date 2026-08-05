El e atacantul care a refuzat să joace pentru România, iar acum rupe plasele în Champions League

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Union Saint-Gilloise a remizat spectaculos, scor 3-3, cu Bodo/Glimt, în prima manșă . Raul Florucz (25 de ani) și Darius Olaru (28 de ani) au început partida ca titulari pentru formația belgiană, iar atacantul a avut o prestație excepțională.

Raul Florucz a reușit o „dublă” în Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt 3-3

Chiar dacă nu a avut o evoluție spectaculoasă, pentru evoluția de pe AlbertPark. În schimb, Raul Florucz s-a numărat printre cei mai buni jucători ai vicecampioana Belgiei în partida disputată la Oostende.

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Raul Florucz, atacantul care a ales să reprezinte Austria, deși s-a aflat și a fost omul meciului pentru Union Saint-Gilloise. Acesta a marcat de două ori, în minutele 25 și 45+4. El a ieșit de pe teren împreună cu Darius Olaru, în minutul 56.

„Cel mai bun meci al său în tricoul lui Union? Pressing incisiv, un joc combinativ și două goluri impresionante cu piciorul stâng. Dar nu a avut suficient combustibil în rezervor pentru mai mult de o oră”, au scris jurnaliștii de la care i-au dat atacantului nota 7,5, cea mai mare din tabăra lui Union Saint-Gilloise, alături Guilherme și Van de Perre.

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Raul Florucz a refuzat să joace pentru naționala României

Cotat de transfermarkt.com la 4 milioane de euro, Raul Florucz joacă la Union-Saint Gilloise din vara lui 2025, când belgienii au plătit 5 milioane de euro pentru transferul său de la Olimpija Ljubljana. În 35 de meciuri la vicecampioana Belgiei, Florucz a dat 8 goluri și 4 assist-uri. El are și 3 selecții la naționala de seniori a Austriei, după ce a refuzat să joace pentru România.

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