Sport

El e atacantul care a refuzat să joace pentru România, iar acum rupe plasele în Champions League

Raul Florucz, atacantul care a preferat să joace pentru Austria, și nu pentru România, face senzație în Liga Campionilor. Tocmai a înscris o „dublă” și a primit toate laudele
Cristian Măciucă
05.08.2026 | 12:25
El e atacantul care a refuzat sa joace pentru Romania iar acum rupe plasele in Champions League
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El e atacantul care a refuzat să joace pentru România, iar acum rupe plasele în Champions League FOTO: Fanatik
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Union Saint-Gilloise a remizat spectaculos, scor 3-3, cu Bodo/Glimt, în prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Champions League. Raul Florucz (25 de ani) și Darius Olaru (28 de ani) au început partida ca titulari pentru formația belgiană, iar atacantul a avut o prestație excepțională.

Raul Florucz a reușit o „dublă” în Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt 3-3

Chiar dacă nu a avut o evoluție spectaculoasă, fostul căpitan al FCSB a primit aprecieri din partea presei belgiene pentru evoluția de pe AlbertPark. În schimb, Raul Florucz s-a numărat printre cei mai buni jucători ai vicecampioana Belgiei în partida disputată la Oostende.

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Raul Florucz, atacantul care a ales să reprezinte Austria, deși s-a aflat și pe lista lui Mircea Lucescu la naționala României, a fost omul meciului pentru Union Saint-Gilloise. Acesta a marcat de două ori, în minutele 25 și 45+4. El a ieșit de pe teren împreună cu Darius Olaru, în minutul 56.

„Cel mai bun meci al său în tricoul lui Union? Pressing incisiv, un joc combinativ și două goluri impresionante cu piciorul stâng. Dar nu a avut suficient combustibil în rezervor pentru mai mult de o oră”, au scris jurnaliștii de la Walfoot, care i-au dat atacantului nota 7,5, cea mai mare din tabăra lui Union Saint-Gilloise, alături Guilherme și Van de Perre.

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Raul Florucz a refuzat să joace pentru naționala României

Cotat de transfermarkt.com la 4 milioane de euro, Raul Florucz joacă la Union-Saint Gilloise din vara lui 2025, când belgienii au plătit 5 milioane de euro pentru transferul său de la Olimpija Ljubljana. În 35 de meciuri la vicecampioana Belgiei, Florucz a dat 8 goluri și 4 assist-uri. El are și 3 selecții la naționala de seniori a Austriei, după ce a refuzat să joace pentru România.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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