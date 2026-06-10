Sport

El e atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB! O echipă din La Liga a plătit 4 milioane de euro pentru transfer

Gigi Becali a dezvăluit că a FCSB vrea să transfere un atacant. Presa din Israel a anunţat că e vorba de Shon Weissman, un vârf de 30 de ani care a jucat ultima dată în FC Blau-Weiss Linz, care a retrogradat în liga secundă.
Marian Popovici
10.06.2026 | 16:21
El e atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB O echipa din La Liga a platit 4 milioane de euro pentru transfer
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El e atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB! O echipă din La Liga a plătit 4 milioane de euro pentru transfer
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FCSB este în plină campanie de transferuri. Fosta campioană a României l-a luat pe Anderson Ceara, iar Gigi Becali a dezvăluit că există un acord 100% şi cu un fundaş dreapta, care vine din Franţa. Patronul roş-albaştrilor a dat detalii şi despre atacantul care vine să îl concureze pe Bîrligea.

Shon Weissman, atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB!

Presa din Israel scrie că Shon Weissman este dorit de FCSB. Roş-albaştrii au concurenţă serioasă, israelianul fiind dorit şi de Beitar Ierusalim. Atacantul în vârstă de 30 de ani a evoluat ultima dată în Austria, la FC Blau-Weiss Linz, alături de care a retrogradat:

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„Shon Weismann ar putea semna cu FCSB, formație la care joacă Ofri Arad. Atacantul israelian, care a jucat sezonul trecut la formația Blau-Weiss Linz din Austria, este un candidat și pentru Beitar Ierusalim”, scriu cei de la ynet.co.il.

Shon Weissman. Sursa: hepta.ro
Shon Weissman. Sursa: hepta.ro

Weismann, transferat de Valladolid cu 4.000.000 de euro!

Gigi Becali a anunţat că este interesat de un atacant israelian: „Astăzi mi-au arătat un alt atacant,care e mai interesant, adică, știi? Este israelian, da. Eu de aia l-am luat pe Arad, pentru că era israelian. Și am zis că vreau din nepoții lui Avram. Atacant israelian, da. O să vedem”, a spus patronul FCSB la Digisport.

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Shon Weismann a evoluat până acum la Maccabi Haifa, Hapoel Acre, Maccabi Netanya, Kiryat Shmona, înainte de a pleca în Austria la Wolfsberger. Evoluţiile excelente i-au adus o mutare în La Liga, unde a fost transferat în 2020 de Valladolid, pentru 4 milioane de euro. A fost apoi împrumutat la Granada.

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A trecut şi pe la Salernitana şi a rămas liber de contract în vara anului 2025, când a semnat cu Blau Weiss Linz. Weismann a dat un randament bun la Valladolid, reuşind să marcheze 30 de goluri în 92 de meciuri disputate.

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  • 30 de ani are Shon Weissman
  • 750.000 de euro e cota de piaţă a atacantului
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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