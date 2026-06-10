El e atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB! O echipă din La Liga a plătit 4 milioane de euro pentru transfer

FCSB este în plină campanie de transferuri. Fosta campioană a României l-a luat pe Anderson Ceara, iar Gigi Becali a dezvăluit că există un acord 100% şi cu un fundaş dreapta, care vine din Franţa. Patronul roş-albaştrilor a dat detalii şi despre atacantul care vine să îl concureze pe Bîrligea.
Presa din Israel scrie că Shon Weissman este dorit de FCSB. Roş-albaştrii au concurenţă serioasă, israelianul fiind dorit şi de Beitar Ierusalim. Atacantul în vârstă de 30 de ani a evoluat ultima dată în Austria, la FC Blau-Weiss Linz, alături de care a retrogradat:
„Shon Weismann ar putea semna cu FCSB, formație la care joacă Ofri Arad. Atacantul israelian, care a jucat sezonul trecut la formația Blau-Weiss Linz din Austria, este un candidat și pentru Beitar Ierusalim”, scriu cei de la ynet.co.il.
Gigi Becali a anunţat că este interesat de un atacant israelian: „Astăzi mi-au arătat un alt atacant,care e mai interesant, adică, știi? Este israelian, da. Eu de aia l-am luat pe Arad, pentru că era israelian. Și am zis că vreau din nepoții lui Avram. Atacant israelian, da. O să vedem”, a spus patronul FCSB la Digisport.
Shon Weismann a evoluat până acum la Maccabi Haifa, Hapoel Acre, Maccabi Netanya, Kiryat Shmona, înainte de a pleca în Austria la Wolfsberger. Evoluţiile excelente i-au adus o mutare în La Liga, unde a fost transferat în 2020 de Valladolid, pentru 4 milioane de euro. A fost apoi împrumutat la Granada.
A trecut şi pe la Salernitana şi a rămas liber de contract în vara anului 2025, când a semnat cu Blau Weiss Linz. Weismann a dat un randament bun la Valladolid, reuşind să marcheze 30 de goluri în 92 de meciuri disputate.