El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul în vestiar

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FCSB a pornit dezamăgitor sezonul 2026-2027, fiind eliminată din cupele europene. În turul 2 preliminar al Conference League, „roș-albaștrii” au cedat cu 2-3, acasă, și 1-4 la Riga, în fața FK Auda. Eșecurile neașteptate în fața trupei letone au venit și ca urmare a unor gafe de arbitraj, dar și a prestațiilor modeste ale fotbaliștilor pregătiți de Marius Baciu. Aceștia au fost criticați dur de patronul Gigi Becali, care a avut un singur remarcat.

Ricardo Pădurariu, singurul remarcat al lui Gigi Becali la FCSB

. Fotbalistul a avut cifre foarte bune în Letonia, dar și prestații solide în primele două runde din Superliga, cu FC Argeș și Csiskszereda.

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FANATIK a aflat cum a reușit să se impună atât de rapid puștiul de 19 ani, deși acesta a jucat în sezonul trecut în Liga a 2-a, la Corvinul Hunedoara. Fundașul stânga fusese împrumutat de FCSB și în prima jumătate a anului 2025, la Gloria Bistrița, în Liga a 3-a.

Tupeu maxim pentru puștiul cu care FCSB vrea să dea lovitura

Pe lângă calitățile fotbalistice pe care le are, și datorită personalității puternice pe care o are. Om de bază la naționalele de juniori ale României în ultimii patru ani, jucătorul nu are vreun complex nici în fața numelor grele din vestiar.

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Aceeași atitudine a avut-o Pădurariu și la echipele la care a jucat până acum. De pildă, la Hunedoara, fotbalistul nu rămânea niciodată dator când „greii” Corvinului încercau să-l pună la punct. De altfel, „perla” actuală a FCSB a avut și un conflict mai aprins cu Antonio Bradu, după ce puștiul l-a contrat pe cel care în stagiunea trecută era cel mai vechi jucător al „corbilor”.

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Cine este Ricardo Pădurariu

Născut la București, pe 23 mai 2007, a debutat în Superliga pe 19 mai 2024, într-un meci cu Rapid București, partida amintită fiind singura jucată la FCSB până în acest sezon. În campionatul trecut a fost titular incontestabil la Corvinul, în Liga a 2-a, unde a bifat 33 de meciuri oficiale, în care a dat trei goluri. La FCSB a jucat în finala Ligii de Tineret 2024, pierdută în fața Farului.

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