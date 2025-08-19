„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB

Rapid a scos un punct, in extremis, în faţa celor de la FCSB. Roş-albaştrii au avut 2-0 până în minutul 83, a adus o remiză norocoasă pentru giuleşteni. Unul dintre fotbaliştii criticaţi de Gigi Becali după meci a fost Florin Tănase.

„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”

La emisiunea PROFEŢIILE LUI DON MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit că fotbalistul nu este afectat de criticile lui Gigi Becali, fiind cel mai bogat jucător din SuperLiga după ce a investit în imobiliare:

„Îl doare la bască pe Tănase de Gigi Becali. . Lângă mine a făcut, cu impresarul lui, cu Vulturar.

Blocuri frumoase. Lipite de terenul meu, unde am eu. Are afaceri de 10 milioane de euro. Fotbalist, cred că e cel mai bogat din România. Care joacă în România, el este.

„Mai ia de la Gigi Becali un hectar de pământ, mai scoate 10 milioane de euro”

E fotbalist milionar. Mai ia de la Gigi Becali un hectar de pământ, mai scoate 10 milioane de euro. Este cel mai bogat fotbalist care joacă în România. Este un tip plăcut, aşa, lipitoare.

Mă sună şi îmi spune: „Nea Mitică, trăi-ţi-ar familia, am şi eu o rugăminte la matale. Lasă-mă, bre, să îmi pun pământul scos pe pământul dumitale câteva luni, până în pun la loc”.

Am vrut să îi zic că nu vreau să îi iau tot moralul: „Pune, mă, fratele meu, în octombrie să fie curat!”. Au pus nişte munţi de pământ. E lipitoare, ăştia reuşesc în viaţă”, a spus Dumitru Dragomir la PROFEŢIILE LUI DON MITICĂ.