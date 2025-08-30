El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și cine conduce clasamentul în 2025

Care este cel mai bogat sportiv din lume în 2025? Este bine cunoscut faptul că în lumea sportului, salariile sunt uriașe. Cât câștigă însă sportivii și cine conduce clasamentul? Surpriza poate fi mare pentru fanii sportului.

ADVERTISEMENT

Care este cel mai bogat sportiv din lume în 2025

Revista Esquire, prin intermediul site-ului specializat , a realizat un clasament al celor mai bogați sportivi din lume. Sursa citată a prezentat clar cifrele, iar astfel aflăm cât au câștigat vedetele din sport în ultimul an.

Surprinzător sau nu, cel mai bogat sportiv din lume în 2025 . Acesta a reușit să adune nu mai puțin de 267,12 milioane de dolari. Astfel, rămâne în continuare cel mai bine plătit atlet dintre toți.

ADVERTISEMENT

De menționa e faptul că contractul pe care a fost cel mai mare salariu din istoria sportului. Și chiar dacă ar renunța la sport, Cristiano Ronaldo are numeroase contracte de publicitate care îi aduc sume uriașe în conturi.

Pe ce loc se află Lionel Messi în topul celor mai bogați sportivi din lume în 2025

Am aflat care e cel mai bogat sportiv din lume în 2025 însă cum arată clasamentul în rest? Se pare că locul doi este ocupat de un nume nu tocmai cunoscut. Este vorba despre Jon Rahm, unul dintre cei mai buni jucători de golf din lume.

ADVERTISEMENT

Spaniolul a semnat un contract de milioane și a bifat numeroase victorii în turneele la care a participat. Astfel, a reușit să strângă nu mai puțin de 197,19 milioane de dolari. Iar de abia pe locul trei îl avem și pe Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

A fost desemnat cel mai bun fotbalist de pe planetă, însă nu a reușit să adune atât de mulți bani precum Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a câștigat opt baloane de aur și a bifat multe alte reușite pe partea profesională.

Totodată, are contract semnate cu branduri sportive și nu numai. Chiar și așa, a reușit să adune o doar 126 milioane de dolari, spre deosebire de Ronaldo cu peste 267 de milioane de dolari, care a fost desemnat și cel mai bogat sportiv din lume în 2025.

ADVERTISEMENT

Cine sunt sportivii care ocupă locurile 4 și 5 în clasament

Pe locul 4 avem de asemenea o surpriză. Este vorba despre LeBron James, faimosul jucător de baschet. Starul din Los Angeles Lakers, deși are 40 de ani, face investiții în francize sportive și are și un parteneriat important cu firme de sport celebre.

Totodată, acesta are contracte cu mari companii de băuturi ori de telefonie. Iar toate acestea i-au adus în conturi nu mai puțin de 122,22 milioane de dolari. Pe locul 5 pe de altă parte avem un fotbalist celebru.

Este vorba despre Kylian Mbappé, fostul câștigător al Cupei Mondiale. Pentru cei care nu-și amintesc, acesta a semnat unul dintre cele mai mari contracte în momentul în care s-a alăturat lui Real Madrid la mijlocul anului 2024 de la PSG. Iar asta i-a adus în conturi în final nu mai puțin de 121,59 milioane de dolari.