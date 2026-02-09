Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

El e cel mai important jucător în acest moment al liderului Universitatea Craiova. „Toți se simt altfel cu el în teren”. Exclusiv

Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga, dispune de mai multe valori în lot. Există însă un jucător extrem de important. „Toți se simt altfel cu el în teren”, afirmă o legendă din Bănie despre fotbalist.
Adrian Baciu
09.02.2026 | 17:25
El e cel mai important jucator in acest moment al liderului Universitatea Craiova Toti se simt altfel cu el in teren Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care este cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, în opinia lui Sorin Cârțu. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și-a revenit după eșecul usturător de la Ovidiu cu Farul (1-4) și s-a impus, în etapa a 25-a, cu 1-0 contra Oțelului Galați. Înaintea derby-ului cu Dinamo, legenda din Bănie, Sorin Cârțu, a spus câteva cuvinte despre rolul fundamental pe care îl are în echipa lui Filipe Coelho un jucător român.

Care este cel mai important jucător în acest moment al liderului Universitatea Craiova. Opinia lui Sorin Cârțu

Joi, 5 februarie 2026, înaintea meciului U Craiova – Oțelul, contând pentru etapa a 25-a din SuperLiga, căpitanul gazdelor, Nicușor Bancu, a fost omagiat. Fundașul de națională a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. El a urcat astfel pe locul 3 all-time în istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost întrebat dacă, în prezent, „Știința” este dependentă de prezența în teren a lui Nicușor Bancu. Legenda din Bănie a recunoscut faptul că fotbalistul de 33 de ani are un rol determinant.

„(n.r. depinde în acest moment Craiova de căpitanul ei?) În multe, în multe meciuri. Mai tot timpul, când l-am avut în teren, Craiova a arătat într-un alt fel. Și el și-a câștigat acum, nu neapărat că a făcut aceste 420 de meciuri, dreptul a fi considerat una dintre legendele Craiovei, unul dintre marii fotbaliști ai Universității.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Este un jucător important, determinant pentru tot ceea ce facem noi și obiectivele pe care le avem. Dovadă că atunci când ne-a lipsit și prin cupele europene am avut niște probleme. Vă aduceți aminte cu Sparta, Praga. Cred că dacă l-am fi avut în teren ar fi fost poate o altă situație.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super...
Digisport.ro
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl

Și e un tip care, ca lider, cum e ca și căpitan, ca un lider al grupului, știe să-i gestioneze, să-i mobilizeze. Și ei, colegii lui, se simt altfel cu el în teren. Vă spun sigur asta”, a spus Cârțu.

Ce spune Sorin Cârțu despre performanța lui Bancu din sezonul 2025-2026: 0 cartonașe galbene

Moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, i-a dezvăluit lui Sorin Cârțu o statistică extrem de interesantă care îl vizează pe același Nicușor Bancu. Fundașul de 33 de ani nu are niciun cartonaș galben încasat în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Înseamnă că și-a eliminat din eficiența asta, pentru că înainte tot mai lipsea pe 4, pe 6, pe 8, lua foarte ușor cartonașele galbene. Foarte bine. Arată responsabilitate. Chiar nu am observat acest lucru. E foarte bine. Înseamnă că este foarte responsabil”, a fost replica lui Cârțu.

Mihai Stoica îl distruge pe Daniel Pancu, legenda Rapidului și actualul antrenor al...
Fanatik
Mihai Stoica îl distruge pe Daniel Pancu, legenda Rapidului și actualul antrenor al CFR-ului. „Să nu ne amintim de Kadîrov”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50...
Fanatik
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și...
Fanatik
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns acolo când abia mai respira…”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la...
iamsport.ro
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la discuții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!