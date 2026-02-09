El e cel mai important jucător în acest moment al liderului Universitatea Craiova. „Toți se simt altfel cu el în teren”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și-a revenit după eșecul usturător de la Ovidiu cu Farul (1-4) și s-a impus, în etapa a 25-a, cu 1-0 contra Oțelului Galați. Înaintea derby-ului cu Dinamo, legenda din Bănie, Sorin Cârțu, a spus câteva cuvinte despre rolul fundamental pe care îl are în echipa lui Filipe Coelho un jucător român.

Care este cel mai important jucător în acest moment al liderului Universitatea Craiova. Opinia lui Sorin Cârțu

Joi, 5 februarie 2026, înaintea meciului U Craiova – Oțelul, contând pentru etapa a 25-a din SuperLiga, căpitanul gazdelor, Nicușor Bancu, a fost omagiat. Fundașul de națională a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. El a urcat astfel pe locul 3 all-time în istoria clubului.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost întrebat dacă, în prezent, „Știința” este dependentă de prezența în teren a lui Nicușor Bancu. de 33 de ani are un rol determinant.

„(n.r. depinde în acest moment Craiova de căpitanul ei?) În multe, în multe meciuri. Mai tot timpul, când l-am avut în teren, Craiova a arătat într-un alt fel. Și el și-a câștigat acum, nu neapărat că a făcut aceste 420 de meciuri, dreptul a fi considerat una dintre legendele Craiovei, unul dintre marii fotbaliști ai Universității.

Este un jucător important, determinant pentru tot ceea ce facem noi și obiectivele pe care le avem. Dovadă că atunci când ne-a lipsit și prin cupele europene am avut niște probleme. Vă aduceți aminte cu Sparta, Praga. Cred că dacă l-am fi avut în teren ar fi fost poate o altă situație.

Și e un tip care, ca lider, cum e ca și căpitan, ca un lider al grupului, știe să-i gestioneze, să-i mobilizeze. Și ei, colegii lui, se simt altfel cu el în teren. Vă spun sigur asta”, a spus Cârțu.

Ce spune Sorin Cârțu despre performanța lui Bancu din sezonul 2025-2026: 0 cartonașe galbene

Moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, i-a dezvăluit lui Sorin Cârțu o statistică extrem de interesantă . Fundașul de 33 de ani nu are niciun cartonaș galben încasat în acest sezon.

„Înseamnă că și-a eliminat din eficiența asta, pentru că înainte tot mai lipsea pe 4, pe 6, pe 8, lua foarte ușor cartonașele galbene. Foarte bine. Arată responsabilitate. Chiar nu am observat acest lucru. E foarte bine. Înseamnă că este foarte responsabil”, a fost replica lui Cârțu.