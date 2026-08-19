Formula 1, față în față cu SuperLiga. El e fanul lui Hamilton din poarta Oțelului

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Descoperă în rândurile de mai jos cine este fanul lui Hamilton. Tânărul se află în poarta Oțelului Galați și are mai multe pasiuni despre care românii nu știu nimic. Iată care sunt sporturile pe care le urmărește cu sufletul la gură.

Fotbalistul de la Oțelul care îl urmărește pe Lewis Hamilton

Cosmin Dur-Bozoancă (28 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal. Tânărul originar din Brașov joacă pe postul de portar la clubul din Liga I Oțelul Galați, unde face echipă cu un jucător din Insulele Capului Verde. Patrick este cel care face o impresie bună de fiecare dată pe teren, fiind într-o formă excelentă în acest sezon.

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Starul formației s-a declarat extrem de Pe de altă parte, colegul său, care este un produs al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, l-a lăudat pentru performanțele sale. În plus, este multiplu campion național de juniori, dar acest lucru nu l-a împiedicat să-și îndrepte atenția și spre alt sport.

El este unul dintre cei mai mari admiratori ai lui Lewis Hamilton. În anul 2025 a reușit să ajungă la Marele Premiu al Barcelonei, unde a fost însoțit de iubita sa. Și-a văzut îndeplinit unul dintre marile sale visuri, fotbalistul fiind cucerit de celebrul pilot britanic încă din perioada în care avea contract cu Mercedes.

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De asemenea, a subliniat că adoră să joace tenis de câmp, următorul său obiectiv fiind participarea la un turneu. Are în minte Wimbledon, portarul celor de la precizând că pasiunea sa este una puternică. Cunoaște absolut toți jucătorii de tenis de câmp din Top 50, dovadă că este la curent cu toate informațiile din acest domeniu.

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”A fost o experiență full options”

„Sunt pasionat de Formula 1, într-adevăr a fost un weekend plin la această cursă la care am fost la Barcelona. Am fost și la antrenamente, am fost și la calificări și la cursa de duminică. A fost o experiență full options să spun așa și ne-am simțit foarte bine. Pilotul preferat este Hamilton, de mult timp de pe vremea când era la Mercedes.

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Cred că anul acesta are și șanse să se lupte la al optulea titlul mondial sau al 9 lea cum ar spune fanii lui. Eu mai am o pasiune în afară de Formula 1, tenisul de câmp, care este mai mare decât Formula 1. Știu toți jucătorii și la masculin și la feminin din Top 50”, a declarat Cosmin Dur-Bozoancă.

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Tenismenii admirați de portarul Oțelului

„Și eu și iubita mea îi urmărim. Am și reușit să ajung la un turneu la Roma. Visul cel mai mare este să ajung la Wimbledon și sper că o dată o pot face, pentru că e pus un pic în luna iulie, noi cu campionatul, dar sunt sigur că voi ajunge. La masculin este Carlito Alcaraz. Și Aryna Sabalenka.

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Poate, nu știu, sunt așa că Aryna este locul 1, dar am și jucători care sunt puțin mai slab-cotați. Îmi place mult și Mira Andreeva, îmi place de la băieți foarte mult Jack Draper”, a completat portarul Oțelul Galați. În aceeași notă, Cosmin Dur-Bozoancă este impresionat de tot ce mișcă pe circuit, iubita împărtășindu-i aceeași pasiune.

Partenera sportivului, pe numele său Silvia Maria, îi este alături la toate evenimentele de genul acesta. Blondina de o frumusețe răpitoare are o comunitate uriașă în social media, unde împărtășește momente din viața sa. Iubește să călătorească, imaginile fiind dovada vie că a ajuns în foarte multe locuri de pe glob.