El e fotbalistul din SuperLiga care și-a uimit colegii! Și-a înfruntat antrenorul chiar în vestiar: „Eu am provocat discuția”

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Valerică Găman (37 de ani), retras anul trecut din activitate, e fotbalistul din SuperLiga care și-a uimit colegii când l-a înfruntat pe antrenor în vestiar după un meci. S-a întâmplat pe vremea când fostul fundaș central evolua încă pentru Hermannstadt, iar echipa era pregătită de Marius Măldărășanu (51 de ani). Dezvăluirea a fost făcută acum chiar de către tehnician.

Valerică Găman, fotbalistul din SuperLiga care l-a înfruntat pe antrenorul Marius Măldărășanu în fața colegilor la Hermannstadt

El a explicat însă că a fost vorba despre o discuție în principiu constructivă, iar tensiunile nu au escaladat în cele din urmă. „Am avut o discuție în contradictoriu cu Valerică Găman. În fața întregii echipe am avut o discuție. Eram la Hermannstadt. Câștigasem meciul cu Reșița în Cupă, dar nu aveam parcursul bun. Am provocat eu discuția acolo pentru că era momentul să discutăm. Ionuț Stoica, căpitanul de echipă, a vrut să intervină. Dar am vrut să vorbim, că poate jucătorul are dreptate și eu vin cu argumentele mele. Important e să fie bine pentru echipă. A mai fost un jucător cu care m-am înțeles foarte bine, că tot m-ați întrebat mai devreme, Alessandro Murgia. Ar mai fi Mino Sota, Tony Ivanov, Tiago Goncalves. Străini alături de care m-am apropiat, dar și ei de mine.

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Multe echipe care au retrogradat au avut în componență mulți străini. Chiar și Hermannstadt la prima retrogradare. La Astra, foarte mulți străini. FC Argeș, când a retrogradat, foarte mulți străini. E foarte greu dacă se fac două tabere: români și străini. Atunci e o problemă! Sau să ai foarte mulți străini de aceeași naționalitate. Iar se creează grupuri și normal că pot apărea probleme mari.

Cred în jucătorul român în momentul în care vorbim de echipe mici, echipe cu probleme, jucătorul român dă tot. Jucătorul român mai înțelege, cel străin vine până la urmă să câștige bani. Și din câte îmi aduc aminte de-a lungul timpului au fost jucători la echipe retrogradate care au plecat mai devreme. Adică sunt jucători care la un moment dat nu le mai pasă că mai au un meci, două, trei și trebuie să dai totul să scapi echipa, pe urmă oricum pleci”, a spus la

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Cum a lucrat Marius Măldărășanu cu Ioan Niculae la Astra Giurgiu

Cu aceeași ocazie, antrenorul a explicat că nu a avut o relație foarte apropiată cu omul de afaceri în perioada respectivă și a dezvăluit că a discutat cu el doar când s-a pus problema aducerii lui la echipă: „Am avut o perioadă scurtă, eu îmi făceam ucenicia la Astra 2. Acolo mă urmăreau Dani Coman și domnul Buduru. Au ținut cont un pic de stilul meu de joc. Eu la Astra am debutat cu FCSB, am câștigat 1-0. A venit în vestiar domnul Nicolae și a spus ceva de genul că am crezut în tine și așa mai departe și pe urmă la interviuri a spus că sunt antrenorul pe care mi l-am dorit.

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Bine, de fapt a vrut să-l atace un pic pe Șumudică! Nici dânsul n-a avut răbdare. Probabil oamenii de lângă l-au influențat un pic… Distant. A mai venit Dani la un antrenament și era pe speaker. Discutam de Denis Alibec dacă putem să-l luăm și mi-am dat acordul pentru el. În rest n-am avut o discuție cu domnul Nicolae”.