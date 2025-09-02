Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat interesul celor de la FCSB pentru un alt fundaș central din Superliga! Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.09.2025 | 13:01
Gigi Becali a făcut anunțul despre fundașul central pe care îl vrea la FCSB. Foto: colaj Fanatik

După ce, în cadrul aceleiași emisiuni moderate de Cristi Coste, Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a anunțat că au existat deja anumite discuții între cele două cluburi pentru posibilul transfer al lui Mario Tudose, patronul campioanei României a înaintat și varianta Leo Bolgado de la CFR Cluj.

Gigi Becali îl vrea la FCSB pe Leo Bolgado de la CFR Cluj

Omul de afaceri a explicat că stoperul este pe placul său și a oferit cu această ocazie și detalii referitoare la discuțiile dintre el și oficialii clubului din Gruia din această perspectivă. De asemenea, i-a analizat și pe Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, cei mai importanți stoperi în prezent de la campioana României, cel din urmă fiind însă în continuare accidentat.

„(n.r. Despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș) Eu habar nu am, Meme a vorbit cu el. Eu nu știu, nu îl cunosc pe Tudose, Meme îl cunoaște, nu îl știu cine e, nu l-am văzut niciodată. Nu pot să spun asta, vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene.

Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul. Măcar atât, la mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul.

În ce stadiu se află discuțiile dintre cele două cluburi

Cum dădea Dawa. Dawa nu era. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci, că dacă este… Păi după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane.

Dacă, de exemplu, ar ști cu mingea Dawa, ar costa 150 de milioane. Are viteză, forță, dar n-are tehnică la picior, că de unde să-i găsești pe ăia? Dar Leo Bolgado, probabil, e că nu… Domn’e, eu când nu vreau un jucător, ai văzut cum fac eu? Cum fac?

Păi nu-l vreau, ia-l! Gratis zic. Cum gratis? Păi gratis. Ia-l, convinge-l. Ei vor un jucător. Domn’e, îl dăm pe Leo Bolgado. Păi dacă tu nu-l vrei, mai ceri și un milion pe el? Dacă nu-l mai vrei, dă-l, mă.. Cum să nu vreau eu acum pe Chiricheș să zic dă-mi și 300.000 pe el? Nu, mă, ia-l.

Întreabă-i tu pe toți din fotbal, m-au întrebat ‘Cât vrei pe Perianu?’. ‘Niciun ban’. ‘Păi de ce?’. ‘Păi dacă vreau să-l dau, cum să cer bani pe el?’. Convinge-l. Ia-l, mă. Ei o să ceară un milion trei sute, un milion șapte sute, două milioane două sute. Păi nu știu, eu așa cred, că ei așa fac. Eu așa… Ia-l, n-am nevoie.

(…) Eu vreau un fundaș central adevărat, unul gen, Ngezana mai greu, dar măcar gen Dawa să fie. Chiar și Bolgado. Nu îmi displace, e mai lent, dar dă cu capul. Păi da normal (n.r. să vină gratis) O să ceară un milion două sute, un milion cinci sute, nu are rost, ce rost are să vorbesc?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

