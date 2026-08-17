El e jucătorul care a declanșat „coșmarul” pentru Marius Șumudică. Format la Groningen, a fost „șeful” lui Screciu la națională

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Cu o execuție spectaculoasă, fundașul „corbilor”, Antoniu Manolache, a deschis scorul în Reușita a dat tonul unei victorii spumoase a nou-promovatei, 3-0 în fața unei trupe ardelene care a jucat în Conference League. La 24 de ore după meciul care l-a umplut de nervi pe „Șumi”, FANATIK a stat de vorbă cu Manolache, care a punctat duminică pentru prima dată în SuperLiga.

Antoniu Manolache a declanșat „coșmarul” pentru Marius Șumudică în Corvinul – CFR Cluj 3-0

Toni, multă lume a privit succesul vostru drept o mare surpriză, voi erați însă destul de încrezători că treceți de CFR.

– Într-adevăr, am fost extrem de optimist înaintea meciului. Și că batem, și că dau gol!

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Care erau argumentele?

– Ei veneau după o deplasare lungă, au tot felul de probleme, despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă, în timp ce noi eram în formă maximă. Am venit la Arad cu două zile înainte de meci, am pregătit partida foarte bine, 75% eram sigur că batem!

-Glumind, ați fost supărați că nu ați reușit să repetați acel 4-0 din Cupă, din 2024?

– La câte ocazii am avut, puteam să mai marcăm!

Antoniu Manolache a prins „șutul copilăriei” în meciul cu CFR Cluj

A fost primul tău gol în SuperLiga.

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– Eu am început fotbalul ca atacant, aveam un șut foarte puternic. Fără exagerare, fugeau portarii din poartă când șutam în vremea copilăriei. Cu CFR am prins unul dintre șuturile copilăriei, nu cred că putea să-l scoată vreun portar.

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Bănuiesc că ai primit numeroase mesaje de felicitare după meci.

– A bubuit telefonul!

Ai dat multe goluri în cariera ta, în cupele europene, cu Astana, patru în sezonul în care ați luat Cupa, la Liga a 2-a, a 3-a, la juniori. A fost cel mai frumos gol din toată cariera?

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– Cel mai frumos, da, însă nu cel mai important. Acela rămâne cel din finala Cupei, din 2024, cu Oțelul, când am egalat la 2 și am putut cuceri apoi trofeul.

Manolache e fan Sergio Ramos

Tot vorbim de goluri. Totuși, profilul tău de bază este cel de jucător defensiv.

– Da, joc și fundaș stânga, și mijlocaș, însă cel mai bine mă simt ca fundaș central.

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Înălțimea, 1,80 metri, nu te ajută prea mult pentru acest post.

– Da, deși în copilărie eram foarte bine dezvoltat, nu am mai crescut apoi în înălțime. Compensez însă mult prin agresivitate, modul în care gestionez duelurile unu la unu, îmi ies și ieșirile din defensivă, diagonalele. M-am inspirat mult din jocul lui Sergio Ramos, pe care l-am avut ca idol. El are vreo patru centimetri mai mult decât mine.

Debutant în SuperLiga la 26 de ani, deși a fost liderul generației lui Screciu

Deși ai fost unul dintre cei mai buni jucători ai generației tale, fiind om de bază la naționala de juniori începând cu selecționata Under 15, ai debutat în SuperLiga abia anul acesta, la 26 de ani.

– Pe cât de norocos am fost în timpul junioratului, pe atât de ghinionist am fost la seniori. Nu s-au așezat astrele deloc bine pentru mine. Nici la Groningen, nici la Petrolul, unde am crescut. De aceea, am jucat până în acest an doar la Liga a 2-a și a 3-a, la Petrolul, Reșița și Bistrița, deși în această perioadă am avut oferte foarte bune și de la FC U Craiova sau Sepsi.

Corvinul a fost șansa ta…

– Da, domnul Toni Heleșteanu m-a remarcat la Bistrița, când luptam chiar contra Corvinului pentru promovarea în Liga a 2-a. Când am semnat cu Hunedoara, în 2023, am făcut cea mai bună alegere din carieră!

Născut la Urziceni, ai început, practic, fotbalul la Ploiești. Cum s-a întâmplat?

– Am fost remarcat la Cupa Moș Crăciun de domnul Ghioca, din stafful medical al Petrolului. Dumnealui m-a recomandat, iar domnul Iulian Cojocaru, căruia îi port un respect deosebit, m-a ținut doi ani într-un apartament, a lucrat cu mine din clasa a 6-a până într-a 8-a la Petrolul. Apoi, am trecut la Timișoara, la Centrul de Excelență.

De acolo ai ajuns la naționalele de juniori.

– Da, am fost și căpitan de echipă la loturi, unde mai erau Screciu sau Țicu. Au fost ani în care am progresat mult sub comanda domnilor Văsîi și Petcu. S-a lucrat foarte disciplinat, la ora 22:00 ne luau telefoanele.

L-a convins pe olandezul Lars Kramer să vină la Rapid!

Cum ai ajuns în Olanda, la 17 ani?

– Un agent olandez m-a remarcat la loturi, domnul Nanu, care a jucat în Olanda, m-a recomandat și dumnealui. Așa că, de la 16 ani, am tot fost în probe la diferite cluburi olandeze, la Twente, Emmen, apoi la Groningen, cu care am semnat. Din păcate, am stat pe bară mai multe luni, pentru că, fiind minor, nu am căpătat rapid drept de muncă, apoi a venit un antrenor care a pus accent pe tinerii olandezi, așa că m-am întors acasă.

Ai ținut legătura cu vreun coleg din Olanda?

– Cel mai bun exemplu e Kramer, care m-a întrebat dacă e bine să vină la Rapid când a fost curtat de giuleșteni. I-am spus să vină repede la o echipă precum Rapid. Și pe jos dacă nu găsește bilet de avion!

Ce urmează pentru tine, ce planuri ai?

– Vreau să fac și mai multe lucruri frumoase la Corvinul, unde mă simt împlinit. Aici am luat deja un trofeu, am jucat în cupele europene, am debutat în Superliga.

Poate fi Corvinul revelația Superligii în acest sezon?

– Sunt convins că putem face lucruri frumoase și în continuare într-un club foarte bine organizat, cu fani deosebiți. Nu ne gândim acum foarte departe, luăm totul pas cu pas, sper să fim surpriza campionatului.