„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a rămas dezamăgit de prestația celor de la FCSB la meciul de debut al lui Mirel Rădoi. Campioana en-titre a făcut doar 0-0 cu nou-promovata Metaloglobus. Fostul președinte LPF le-a dat note mici jucătorilor roș-albaștri.

Dumitru Dragomir, note după FCSB – Metaloglobus 0-0

Dumitru Dragomir nu dă . „Oracolul de la Bălcești” a pus tunurile pe jucătorii campioanei României, cărora le-a dat note foarte mici. A fost pentru a doua oară în acest sezon când Metaloglobus o încurcă pe FCSB, pe care, în turul sezonului regulat, a bătut-o cu 2-1.

ADVERTISEMENT

„La fotbal e posibil orice. Uite ce îi spun și lui Gigi. Unii dintre spectatori mă vor înjura. Aceasta e valoarea lui FCSB. Locul pe care îl are acum. Să nu se supere pe mine. Aceasta e valoare! FCSB avea un portar de vis, l-a pierdut. Păi dacă cel mai bun jucător al FCSB-ului e Crețu, care are 37 de ani. Aseară a fost cel mai bun, de departe cel mai bun, la 37 de ani. Toată linia de fund, afară! Aduși ații, fraților! Dacă nu începi construcția de la fund la echipă, nu vei avea niciodată performanță.

Ei numai înapoi și lateral. A venit Popescu și a schimbat un pic dinamica. Jumătate din echipă are viteza a doua, câte unii și a treia, dar a patra deloc. Pe ăștia știi de ce nu i-au bătut? Au făcut un pressing, și-au dat viața pe teren și puteau să îi și bată (n.r. – Metaloglobus).

ADVERTISEMENT

Rădoi va pune lucrurile la punct, e antrenor bun. Tu crezi că pui un romb din ăsta în practică în trei zile? Nici în trei luni nu îl pui. Rădoi e antrenor bun, dar trebuie să ai jucători. Aici doar trei inși pasează: Tănase, Tavi Popescu și Bîrligea.

ADVERTISEMENT

Ai să vezi, va juca titular la Rădoi și nu va mai fi ăla pe care tu îl critici. Dacă nu va fi așa, să nu îmi zici Mitică Dragomir. Facem pariu pe o șampanie”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Critici pentru Darius Olaru

Dumitru Dragomir l-a criticat pe căpitanul Darius Olaru, care a rezistat pe teren doar până în minutul 63 . „Eu am analizat și de nota 6 au jucat numai Crețu și Tănase. Tavi a jucat de 5 și restul de 3! Olaru a jucat de 4, cam de 4. Olaru e un jucător, pe care, dacă nu îl înțelegi și nu îl disciplinezi, îți strică toată echipa. Ori îți pierde ori îți câștigă meci de meci. El nu e jucător de pasă finală. E jucător de muncă. Aleargă, intră în contre. E un jucător pe care l-aș lua la orice echipă din Europa”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT