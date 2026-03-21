„El e jucătorul cel mai bun de la U, chiar dacă Macalou face un sezon de excepție”. Declarația lui Mihai Stoica a devenit virală. Exclusiv

Mihai Stoica (60 de ani) a fost cucerit de unul dintre fotbaliștii lui U Cluj. Și nu este vorba despre Issouf Macalou (27 de ani), cel din cauza căruia, președintele C.A. de la FCSB, a primit numeroase critici. Înainte să înscrie pe bandă rulantă și să dea assist-uri,

Jovo Lukic, fotbalistul preferat de la U Cluj al lui Mihai Stoica

Preferatul lui Meme Stoica de la U Cluj este nimeni altul decât golgheterul SuperLigii, Jovo Lukic (27 de ani). Atacantul bosniac a marcat 16 goluri, cu unul mai mult decât Alexandru Dobre, de la Rapid. În sezonul trecut, când evolua pentru Universitatea Craiova, Lukic nu marcase decât 2 goluri.

„Mi se pare cel mai bun număr 9. Nu vorbesc de jucătorii noștri. Dar cel mai bun număr 9 din campionat, detașat. Îmi dau seama și acum, ca să înțeleagă unii. Când ți se propune un jucător și nu îl iei și dă randament la altă echipă, nu înseamnă automat că dădea randament și la tine. Eu dădeam exemplul Hazard. A fost fenomen la Chelsea, fusese și la Lille excepțional. La Real Madrid s-a lăsat de fotbal. Lukic e un exemplu foarte bun. La Craiova n-a existat.

A dat două goluri într-un an. Și nu e vorba doar de golurile marcate, ci de aportul lui. E un foarte bun jucător. Pentru mine, Lukic e jucătorul numărul 1 de la Cluj. Macalou, e adevărat, face un sezon de excepție, iese la rampă în anumite meciuri.

Cu CFR, până în minutul 85 n-a existat. A venit pe final, ocazie, a bătut cornerul, a bătut U Cluj. Dar Lukic e jucătorul care le-a rezolvat meciurile. Doar că pe U Cluj o văd foarte vulnerabilă defensiv”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Ce critici i-a adus MM Stoica lui Coubiș, convocat pentru Turcia – România

Mihai Stoica nu este însă impresionat de Andrei Coubiș (22 de ani), una dintre surprizele lui Mircea Lucescu. . „E un atlet, e 2003, poate să mai crească. Dar când interpretezi o fază ca pe cea din minutul 1 cu CFR Cluj… Atunci ai o problemă. Acolo îi văd cu probleme, dar, de la mijloc în sus, e o echipă care arată foarte bine. Iar Bergodi e un antrenor bun. A fost mereu aproape. Cu U Craiova a condus cu 1-0 în finala campionatului, dar cu un CFR Cluj care atunci nu prea se speria nici când era condusă”, a mai spus președintele C.A. de la FCSB.