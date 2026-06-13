El e jucătorul cu care Dinamo a câștigat 570.000 de euro doar împrumutându-l. E în continuare sub contract cu „câinii”

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Costin Amzăr (22 de ani) revine la Dinamo după ce în ultimele două sezoane a fost împrumutat la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite. Datorită prezenței fundașului stânga la formația din Golf, roș-albii au încasat peste o jumătate de milion de euro.

Dinamo a luat 570.000 de euro pentru împrumutul lui Costin Amzăr la Al-Nasr

În septembrie 2024, Dinamo l-a cedat pe Costin Amzăr la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite. Acolo, fundașul stânga a evoluat sub formă de împrumut, iar clubul din „Ștefan cel Mare” a dat lovitura din punct de vedere financiar. FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo a încasat 570.000 de euro de pe urma împrumutului lui Amzăr la Al-Nasr.

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În primul an, gruparea din Emiratele Arabe Unite a plătit 370.000 de euro, iar în al doilea an a achitat 200.000 de euro. În cele două sezoane la Al-Nasr, fundașul stânga a jucat 33 de meciuri și a dat o pasă decisivă. Gruparea din UAE Pro League avea Astfel, fotbalistul în vârstă de 22 de ani va reveni la Dinamo, cu care mai are contract până în vara lui 2027.

Costi Amzăr nu e dorit de Nuno Campos și nu va continua la Dinamo

Produs 100% al academiei lui Dinamo, Costin Amzăr își va lua adio de la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Deși mai are contract cu roș-albii până la 30 iunie 2027, La echipa de seniori a „câinilor”, Costin Amzăr a evoluat în 81 de partide în perioada 2021-2024. Acesta a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 5 pase decisive.

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„Amzăr a revenit din împrumut, o să încercăm să îi găsim o soluție. Din primele estimări nu face parte din proiectul pe care vrea să îl construiască Nuno”, a fost mesajul transmis de Andrei Nicolescu, președintele executiv al lui Dinamo.

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