Sport

El e jucătorul cu care Dinamo a câștigat 570.000 de euro doar împrumutându-l. E în continuare sub contract cu „câinii”

Dinamo s-a îmbogățit de pe urma unui fotbalist care nu mai joacă de doi ani în „Ștefan cel Mare”. În tot acest timp, clubul condus de Andrei Nicolescu a încasat mai bine de jumătate de milion de euro
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.06.2026 | 20:14
El e jucatorul cu care Dinamo a castigat 570000 de euro doar imprumutandul E in continuare sub contract cu cainii
EXCLUSIV FANATIK
El e jucătorul cu care Dinamo a câștigat 570.000 de euro doar împrumutându-l. E în continuare sub contract cu „câinii” FOTO: Fanatik
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Costin Amzăr (22 de ani) revine la Dinamo după ce în ultimele două sezoane a fost împrumutat la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite. Datorită prezenței fundașului stânga la formația din Golf, roș-albii au încasat peste o jumătate de milion de euro.

Dinamo a luat 570.000 de euro pentru împrumutul lui Costin Amzăr la Al-Nasr

În septembrie 2024, Dinamo l-a cedat pe Costin Amzăr la Al-Nasr, din Emiratele Arabe Unite. Acolo, fundașul stânga a evoluat sub formă de împrumut, iar clubul din „Ștefan cel Mare” a dat lovitura din punct de vedere financiar. FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo a încasat 570.000 de euro de pe urma împrumutului lui Amzăr la Al-Nasr.

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În primul an, gruparea din Emiratele Arabe Unite a plătit 370.000 de euro, iar în al doilea an a achitat 200.000 de euro. În cele două sezoane la Al-Nasr, fundașul stânga a jucat 33 de meciuri și a dat o pasă decisivă. Gruparea din UAE Pro League avea opțiunea de a îl transfera definitiv pe Amzăr, dar nu a dorit să activeze clauza în valoare de 280.000 de euro. Astfel, fotbalistul în vârstă de 22 de ani va reveni la Dinamo, cu care mai are contract până în vara lui 2027.

Costi Amzăr nu e dorit de Nuno Campos și nu va continua la Dinamo

Produs 100% al academiei lui Dinamo, Costin Amzăr își va lua adio de la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Deși mai are contract cu roș-albii până la 30 iunie 2027, fundașul stânga nu face parte din planurile noului antrenor, Nuno Campos (51 de ani). La echipa de seniori a „câinilor”, Costin Amzăr a evoluat în 81 de partide în perioada 2021-2024. Acesta a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 5 pase decisive.

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„Amzăr a revenit din împrumut, o să încercăm să îi găsim o soluție. Din primele estimări nu face parte din proiectul pe care vrea să îl construiască Nuno”, a fost mesajul transmis de Andrei Nicolescu, președintele executiv al lui Dinamo.

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  • 325 de mii de euro e cota de piață a lui Costin Amzăr, conform transfermarkt.com
  • 81 de meciuri, 3 goluri și 5 pase decisive are fundașul stânga în tricoul „câinilor roșii”
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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