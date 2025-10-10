El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O să fie mare. Are alură de fotbalist”

Gigi Becali își freacă din nou mâinile. Patronul FCSB este impresionat de Alexandru Stoian pe care l-a lăudat după victoria obținută de campioana României cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Omul de afaceri este convins că va reuși să dea lovitura pe piața transferurilor cu fotbalistul adus de la Gică Hagi.

Alexandru Stoian e noul star de la FCSB. Câți bani va lua, de fapt, Gigi Becali

, care acum spune că e convins că o să dea lovitura cu fotbalistul pe care l-a transferat de la Farul Constanța. Tânărul atacant a fost decisiv în succesul obținut contra oltenilor, asta după ce a scos un penalty în urma unui duel avut cu Vladimir Screciu.

„Ai văzut ce alonjă are, ce picioare are? Stoian are alură de fotbalist. Și are 18 ani. Când are mingea la picior îmi place să atace el adversarul, nu să-l atace adversarul. Asta îmi place mie la un jucător, să încerce el, nu să aștepte. Bine, nu-i ies toate pentru că e prea copil. Când o să-i iasă toate la înălțimea lui o să fie mare. Cu ăsta cred eu că o să dau lovitura. (n.r. se face jucător de 15-20 de milioane de euro) Nu mai zic de sume, gata, că îi stric pe ei.

Și tot am zis, am zis, și nu a ieșit. Nu ați văzut ce fizic are? Știe și cu mingea, are și tupeu. Ăsta e mai înalt ca Man, are fizic mai de fotbalist decât Dennis Man. Și mișcările le are mai de fotbalist decât Man”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Man, cel mai scump fotbalist vândut vreodată de FCSB. Bate recordul Alexandru Stoian?

Gigi Becali a reușit de-a lungul timpului să vândă mulți jucători, pe sume mari, în străinătate, iar recordul absolut e deținut de Dennis Man. Fotbalistul crescut de UTA a fost cedat de către FCSB la Parma, în ianuarie 2021, pentru 13 milioane de euro. Totuși, Latifundiarul din Pipera spune că Alexandru Stoian va fi fotbalistul pe care campioana României va încasa o sumă record, mai mare decât cea plătită de italieni pentru Dennis Man.

în iarna trecută, de la Farul Constanța, pentru 500.000 de euro. A debutat în SuperLiga cu Farul la o întâlnire cu FC U Craiova din 28 octombrie 2022. Stoian avea la acel moment 14 ani, 10 luni și 13 zile și a devenit al doilea cel mai tânăr din istoria primei ligi din România, după legendarul Nicolae Dobrin. În actualul sezon, atacantul are 9 meciuri și un gol marcat pentru prima echipă a FCSB.

