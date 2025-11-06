El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali: „Acum am aflat și eu”

ADVERTISEMENT

Ionuț Cercel a evoluat ca fundaș central în victoriile obținute de FCSB în ultimele două etape de campionat, 4-0 cu UTA și 2-0 cu Universitatea Cluj. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că tânărul fotbalist va evolua începând de acum în centrul defensivei, iar patronul FCSB-ului l-a comparat pe acesta cu Vlad Chiricheș.

Gigi Becali, impresionat de fotbalistul U21 de la FCSB

Ionuț Cercel (18 ani) a semnat cu FCSB în februarie, după ce gruparea „roș-albastră” a achitat 900.000 de euro celor de la Farul în schimbul său. Până acum, tânărul fotbalist a evoluat aproape exclusiv ca fundaș dreapta, însă acest lucru se va schimba după evoluțiile impresionante pe care acesta le-a avut în centrul defensivei.

Gigi Becali a analizat situația fotbalistului. „El a spus ‘Eu nu am coordonate, eu jucam la Farul pentru că așa îmi spunea domnul Hagi, că avea nevoie de fundaș dreapta. Dar eu sunt fundaș central’. Mi-a zis Meme. Eu, când l-am luat, tot de fundaș central l-am luat.

El, dacă are încredere în mijlocașul central, verticalizează jocul. Are încredere în precizia lui de pasă, în tehnica lui. El verticalizează, nu dă numai stânga-dreapta. Așa trebuie să facă un fundaș central, să paseze pe mijlocaș, chiar și pe vârf”, a declarat patronul celor de la FCSB la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cine este „noul Chiricheș” de la FCSB

Horia Ivanovici a comparat unele aspecte din stilul de joc al lui Ionuț Cercel cu cele ale lui Vlad Chiricheș. „Păstrând proporțiile, ca pase, seamănă uneori cu Chiricheș tânăr”, a afirmat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, iar replica lui Gigi Becali nu s-a lăsat așteptată: „Singurul lucru pe care nu îl are, ce făcea Chiricheș, avea tupeu mare și pleca cu mingea la picior. Risca mult, dar crea superioritate. Dar nu am nevoie să facă asta Cercel. (n.r. poate să fie noul Chiricheș) Chiricheș era prea valoros”.

Patronul FCSB-ului a confirmat faptul că Ionuț Cercel va evolua începând de acum pe postul de fundaș central, chiar și în dauna lui Siyabonga Ngezana, care ar urma să treacă pe bancă după revenirea lui Joyskim Dawa pe gazon. „(n.r. e o variantă Cercel pentru postul de fundaș central) Nu că e o variantă, el este fundașul central. La ora asta, e mai bun Cercel decât Ngezana”, a afirmat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Câte partide a strâns Ionuț Cercel la FCSB

Ionuț Cercel a debutat la FCSB în mai, într-un succes cu 2-0 contra Universității Cluj, duel din etapa a 8-a a play-off-ului. În total, fostul jucător al Farului a strâns 12 prezențe pentru gruparea „roș-albastră”, 11 în Superligă și una în Supercupa României. Tânărul fotbalist nu are drept de joc în Europa League însă, .

