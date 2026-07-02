El e jucătorul trecut pe la FCSB care face senzație în Asia. Marchează pe bandă rulantă după ce Gigi Becali l-a lăsat să plece liber

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După ce a fost patru ani sub contract cu FCSB, mijlocașul Malcom Edjouma (29 de ani) a ales să schimbe aerul și a plecat în Asia. Jucătorul a semnat cu Qingdao Hainiu și face spectacol în campionatul Chinei.

Fostului jucător de la FCSB îi priește Asia

Deși a avut , Malcom Edjouma și-a dorit să meargă într-un alt campionat, iar la finalul lunii ianuarie . Și alegerea s-a dovedit una inspirată, deoarece francezul are evoluții fantastice.

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Din 16 etape desfășurate în campionatul chinez, Edjouma a jucat în 13, de fiecare dată a fost titular, iar în 11 a evoluat până la final. În plus, mijlocașul a marcat patru goluri și a dat o pasă decisivă.

Ultima reușită a venit chiar în runda cu numărul 16, în care Qingdao Hainiu a învins, pe teren propriu, scor 4-2, formația Yunnan Yukun, la care Alex Ioniță a fost integralist, iar Andrei Burcă nu a evoluat fiind suspendat.

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A plecat de la titlu în SuperLiga și a ajuns la retrogradare în China

Într-o primă repriză nebună, în care s-au marcat toate cele șase goluri, Malcom Edjouma a înscris pentru 3-2. Francezul a profitat de o eroare uriașă a portarului advers la o centrare și a punctat cu stângul de la 9 metri.

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Goal, Malcom EDJOUMA! — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Pentru prestația avută în acest joc, fostul mijlocaș de la FCSB a fost desemnat jucătorul întâlnirii. El a primit nota 8,7 din partea Sofascore, în condițiile în care media notelor fotbaliștilor de la Qingdao Hainiu a fost de 7,09.

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În ciuda evoluțiilor remarcabile ale lui Edjouma, echipa sa nu o duce prea bine în campionat. După disputarea a 16 etape, Qingdao Hainiu este pe locul 14, primul deasupra liniei de retrogradare, cu 13 puncte. Trebuie ținut cont și de faptul că formația francezului a început sezonul cu o depunctare de 7 puncte, dictată din cauza unor probleme financiare.