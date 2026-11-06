El e jucătorul de la UTA a cărui soție a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv

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Momente de panică la Arad! O tânără de aproximativ 25 de ani a fost transportată la spital, după ce autoritățile au fost alertate că aceasta s-ar afla în pericol pe balconul unui bloc. Ea amenința că vrea să își ia viața! Potrivit informațiilor FANATIK, este vorba despre soția fotbalistului Samuel Leopold Gueulette, mijlocașul formației pregătite de Adrian Mihalcea. Surse apropiate anchetei au oferit detalii, în exclusivitate, despre intervenția autorităților.

Cine este fotbalistul de la UTA Arad a cărui soție a fost implicată în incident

Potrivit informațiilor obținute de FANATI, tânăra implicată în incident este soția lui S , fotbalist legitimat la UTA Arad. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani, internațional rwandez, a ajuns în SuperLiga în septembrie 2026, după cinci sezoane petrecute în Belgia, la RAAL La Louvière. În vară a fost refuzat de FCSB.

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Samuel Leopold Gueulette (26 de ani) a bifat 3 apariții pentru UTA Arad în SuperLiga, în sezonul 2026-2027. În ultimele două jocuri nu a prins însă lotul. În carieră a mai evoluat doar în Belgia la RAAL La Louvière unde a promovat din liga a treia până în prima divizie.

Dezvăluiri din anchetă. Ce s-a întâmplat, de fapt cu iubita jucătorului de la UTA

Surse apropiate anchetei au explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, împrejurările în care s-a produs incidentul. Potrivit acestora, un martor care alerga pe pista unei baze sportive din apropierea complexului rezidențial a observat-o pe tânără în timp ce aceasta ar fi încercat să treacă dintr-un balcon în altul. Îngrijorat că viața femeii ar putea fi în pericol, bărbatul a alertat imediat autoritățile.

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„S-a întâmplat lângă stadionul UTA Arad, este un complex de imobile. Domnișoara ar fi încercat să treacă dintr-un balcon în altul, din cele relatate de cineva care alerga pe pista de alergare a unei baze sportive de lângă blocul respectiv. Acel bloc are o mini-bază sportivă și o bandă de alergare.

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Fata are cetățenie americană, are în jur de 25 de ani. Urmează să fie evaluată medical, probabil va rămâne internată mai mult sau mai puțin la Psihiatrie, va fi evaluată medical în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Arad.

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Omul care a sunat s-a temut pentru viața ei. Polițiștii au aflat că domnișoara trecea din balconul ei în balconul vecinului și urla, îl lăuda sau îl înjura în mai multe limbi pe Donald Trump. Oricum, cert e că a zis ceva de Donald Trump. În nefericitul caz în care ar fi luat decizia fatală, ar fi căzut de undeva de la 10 metri. Era la etajul doi, dintr-un bloc care are patru etaje”, au declarat surse apropiate anchetei, în exclusivitate pentru FANATIK.