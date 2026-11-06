El e jucătorul Rapidului care se roagă la biserica lui Gigi Becali: „Mă ajută”

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Filip Stojilkovic (26 de ani) a făcut o dezvăluire uluitoare înainte de Farul – Rapid. La conferința de presă premergătoare partidei de la Ovidiu, atacantul elvețian a povestit că este o persoană credincioasă și că obișnuiește să meargă inclusiv la biserica ridicată de Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

Rapidistul Filip Stojilkovic merge să se roage la biserica lui Gigi Becali

Rivalitatea dintre Rapid și FCSB este una dintre dure din fotbalul românesc, dar există și lucruri care depășesc granițele disputei de pe terenul de fotbal și din tribune. Filip Stojilkovic, atacantul giuleștenilor, a făcut o mărturisire surprinzătoare înaintea meciului cu Farul Constanța, care va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:00.

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Fotbalistul elvețian a dezvăluit că religia ocupă un loc important în viața sa și că încearcă să citească din Biblie în fiecare zi. Mai mult decât atât, Stojilkovic a povestit că merge la biserică și că a ajuns inclusiv la lăcașul de cult construit de Gigi Becali în Pipera. Atacantul în vârstă de 26 de ani locuiește în apropierea bisericii patronului de la FCSB și a recunoscut că a fost acolo pentru a se ruga. Totuși, chiar dacă a trecut pragul lăcașului de cult, , a precizat că nu s-a întâlnit niciodată cu finanțatorul roș-albaștrilor.

„Mereu am Biblia cu mine, încerc să o citesc zi de zi, dar uneori uit. Eu mă duc la biserică, mă ajută acest lucru, locuiesc aproape de biserica patronului de la Steaua (n.r. – FCSB), am fost acolo, dar nu m-am întâlnit niciodată cu el”, a declarat Filip Stojilkovic, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului Farul Constanța – Rapid.

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Gigi Becali a investit 20.000.000 de euro în biserica din Pipera

Biserica la care a făcut referire atacantul Rapidului este unul dintre proiectele de suflet ale lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a început construirea lăcașului de cult după calificarea echipei sale în grupele UEFA Champions League, în 2008, în urma „dublei” cu Galatasaray.

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Omul de afaceri a investit aproximativ 20 milioane de euro în ridicarea bisericii, care poartă hramul „Botezul Domnului” Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de credință, iar biserica pe care a construit-o este deschisă tuturor celor care doresc să participe la slujbe, indiferent de echipa de fotbal pe care o susțin.