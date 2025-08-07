El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h

Milionarul care a fost ucis instant de un bivol se afla într-o rezervația din Africa de Sud. Se pare însă că prada l-a luat prin surprindere pe acesta. Animalul a ieșit brusc din tufișuri și l-a lovit din plin pe bărbat cu o viteză de peste 50 de km/h.

Cum a fost ucis instant milionarul de bivol

Asher Watkins, în vârstă de 52 de ani, vâna bivolul într-o rezervație din Africa de Sud. Totul până în momentul în care animalul a ieșit brusc din tufișuri, lovindu-l cu o viteză de 56 km/h. Acesta a fost ucis aproape instantaneu.

Menționăm faptul că bărbatul era foarte cunoscut pentru pasiunea sa. Asher Watkins a câștigat milioane din comerțul cu ferme în SUA. Astfel, vânatul pentru el nu era doar o afacere, ci și o pasiune.

Săptămâna trecută, bărbatul a participat la organizat de Coenraad Vermaak Safaris, în valoare de 7.500 de lire sterline. Acesta urmărea un bivol de 200 de kilograme prin tufișuri. Lucrurile s-au schimbat radical în doar câteva secunde.

Bivolii cauzează sute de decese anual

Mai exact, vânătorul a devenit vânat când bivolul a lansat un atac fatal. Astfel, milionarul a fost ucis instant. Iar incidentul a avut loc după ce o caracatiță „a ieșit din acvariu” și a atacat un băiat de 6 ani în fața mamei sale.

Localnicii spun despre bivolii din regiune, supranumiți bivolii de Cape, că ajung să cauzeze aproximativ 200 de decese în fiecare an. Totodată, aceștia ajung să ucidă mai mulți vânători decât leii, rinocerii sau crocodilii.

Din pagina sa de social media, este clar că Watkins era un vânător pasionat. Se pare însă că experiența și pasiunea nu au fost suficiente. Deși milionarul a adunat numeroase trofee și a vânat inclusiv căprioare, dar și pume, finalul lui avea să fie unul tragic. Și în continuare rămân câteva semne de întrebare.

Localnicii și autoritățile sunt încă în stare de șoc

Nici până în momentul de față nu este clar de ce bivolul . Pe de altă parte, martorii spun că acesta a devenit agresiv înainte de a-l doborî pe bărbatul de 52 de ani.

Vânătorul Hans Vermaak, de la CV Safaris, a oferit o declarație pentru The Sun cu privire la cele întâmplate. El a explicat firul evenimentelor, însă momentan, semnele de întrebare predomină.

„Cu profundă tristețe și inimile îndoliate confirmăm moartea tragică a clientului și prietenului nostru Asher Watkins din SUA. Duminică, în timpul unui safari de vânătoare cu noi în provincia Limpopo din Africa de Sud, Asher a fost rănit mortal într-un atac brusc și neprovocat al unui bivol nevătămat.

El îl urmărea împreună cu unul dintre vânătorii noștri profesioniști. (…). Este un incident devastator și suntem alături de cei dragi ai săi. Facem tot ce putem pentru a sprijini membrii familiei care sunt aici cu noi, în timp ce trec prin această pierdere tragică”, a fost mesajul transmis de acesta, conform .