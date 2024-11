El e noul Compagno! Încă un atacant din SuperLiga pe care i s-a pus pata lui Vivi Răchită: „I-am căutat golurile pe google”

SuperLiga a avut mereu jucători din aproape toate colțurile lumii. Vivi Răchită a analizat atacantul unei echipe din campionat și a luat foc. Fostul fundaș central i-a dezvăluit trecutul și a acuzat echipa pentru motivul aducerii sale.

Vivi Răchită, discurs vehement despre un atacant din campionat

Vivi Răchită a urmărit partida . Fostul fundaș român nu s-a putut abține și l-a criticat dur pe Jordan Gele, atacantul ialomițenilor.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răchită i-a dezvăluit trecutul vârfului francez și le-a reproșat celor care l-au adus că au făcut o mare greșeală, sugerând să utilizeze jucători români tineri în detrimentul celor străini.

„Voi nu vă uitați când aduceți un jucător la istoricul lui?

„L-am căutat și eu. În 12 ani de carieră, Jordan Gele are 17 goluri marcate. E atacantul de la Unirea Slobozia. E din alt film, nu are viteză, nu are tehnică.

M-m uitat la goluri și a marcat un gol jumate per sezon. Cum să joace în România cu un atacant care marchează un gol jumate pe sezon. Mai bine joci cu tineri români, decât cu străini de așa factură.

Voi nu vă uitați când aduceți un jucător la istoricul lui? L-ai adus la număr? Când ăsta marchează un gol jumate…”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită nu e la primul episod când critică un atacant din SuperLiga. Ce spunea despre Andrea Compagno

Vivi Răchită nu este străin de astfel de analize tăioase. Analistul l-a criticat în trecut și pe italianul Andrea Compagno, fostul vârf de la FCSB.

„La Compagno cu mingea e problemă, când lovește zici că face fractură, sunăm doctorul când dă în minge”, spunea Vivi Răchită în urmă cu un an la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul fundaș român a mers și mai departe. La fel ca și în cazul lui Gele de la Slobozia, Răchită i-a prezentat statistica de atunci și lui Compagno: „Știi câte driblinguri are Compagno pe meci? 0,5.

Câte goluri are? Are 4 goluri, ceva de genul acesta, din care patru din penalty-uri. Dacă era român nu era în primii 10″, mai spunea atunci Răchită.

Încă un atacant din SuperLiga pe care i s-a pus pata lui Vivi Răchită