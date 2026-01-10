Sport

El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv

CFR Cluj își „betonează” defensiva. Cine este noul fundaș central cu care ardelenii au semnat chiar în cantonamentul din Spania. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
10.01.2026 | 19:19
El e noul fundas central al CFR Cluj A semnat in cantonamentul din Spania al ardelenilor Exclusiv
breaking news
CFR Cluj și-a tras un nou fundaș central. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu și conducerea celor de la CFR Cluj au început să consolideze lotul pentru cea de-a doua parte a sezonului. Vezi pe FANATIK numele noului fundaș central al ardelenilor, care tocmai ce a semnat în cantonamentul din Spania.

Ilija Masic, noul fundaș central de la CFR Cluj

CFR Cluj a început reconstrucția care să o ajute în drumul calificării în play-off-ul din SuperLiga. Pauza de iarnă a reprezentat și continuă să fie o perioadă plină de schimbări la echipa din Gruia, care face tot posibilul să își recapete gloria din sezoanele trecute.

ADVERTISEMENT

După ce antrenorul Daniel Pancu anunța luna trecută exodul mai multor jucători de la CFR Cluj, tot el îi cerea insistent patronului Neluțu Varga întăriri, iar omul cu banii de la fosta campioană a României i-a făcut pe plac.

Astfel, în contextul despărțirii de Kurt Zouma, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, CFR Cluj a adus un nou fundaș central. FANATIK a aflat că ardelenii au semnat în cantonamentul din Spania cu Ilija Masic. Despre interesul celor de la CFR Cluj pentru Ilija Masic a scris în premieră GSP.ro.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Digi24.ro
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil

Cine este Ilija Masic, de fapt

În vârstă de 26 de ani, Ilija Masic este un fundaș central ce măsoară 1,9 metri. Bosniac de origine, el a jucat din toamna anului 2024 și până acum la Zrinjski Mostar, locul 2 din campionatul țării natale, cu care și-a reziliat contractul.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

El a mai îmbrăcat în carieră tricoul croaților de la NK Lokomotiva, Croat. Zmijavci și NK Neretvanac, respectiv al bosniacilor de la Siroki Brijeg. El are două trofee în palmares, ambele cu Zrinjski Mostar (campionatul și Supercupa Bosniei în sezonul 2024/2025).

Plecări de la CFR Cluj, până acum, în această iarnă

CFR Cluj și-a încheiat conturile deja cu mai mulți jucători, iar unele nume erau destul de grele în vestiar. Până acum, pe lângă despărțirea de Zouma, ardelenii au mai renunțat la Iacopo Cernigoi, Drilon Islami, Marcus Coco și Lindon Emerllahu.

ADVERTISEMENT

Cea mai zgomotoasă plecare a fost, cu siguranță, cea a lui Louis Munteanu, pe care FANATIK a anunțat-o în exclusivitate. După mai multe scenarii și speculații legate de posibila sa nouă echipă, atacantul român a ajuns în cele din urmă în MLS, la DC United.

Sosiri la CFR Cluj, până acum, în această iarnă

La capitolul sosiri, momentan, ardelenii nu s-au grăbit să aducă jucători. Înaintea transferului fundașului central menționat mai sus, CFR Cluj și-a adus atacant în locul lui Louis Munteanu. Mai exact, ardelenii au semnat cu suedezul Alibek Aliev.

  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Ilija Masic
Andre Duarte, noul jucător de la FCSB, la un pas să renunțe la...
Fanatik
Andre Duarte, noul jucător de la FCSB, la un pas să renunțe la fotbal. Care este povestea fundașului portughez
Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a...
Fanatik
Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a clubului. Update
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Umilință pentru Gloria Bistrița! Echipa...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Umilință pentru Gloria Bistrița! Echipa din România pierde clar meciul cu ultima clasată din grupă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la...
iamsport.ro
Jucătorul din SuperLiga a aflat că clubul a acceptat să îl vândă la FCSB și a început să plângă: 'Nu plec!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!