El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv

Daniel Pancu și conducerea celor de la CFR Cluj au început să consolideze lotul pentru cea de-a doua parte a sezonului. Vezi pe FANATIK numele noului fundaș central al ardelenilor, care tocmai ce a semnat în cantonamentul din Spania.

Ilija Masic, noul fundaș central de la CFR Cluj

CFR Cluj a început reconstrucția care să o ajute în drumul calificării în play-off-ul din SuperLiga. Pauza de iarnă a reprezentat și continuă să fie o perioadă plină de schimbări la echipa din Gruia, care face tot posibilul să își recapete gloria din sezoanele trecute.

După ce , tot el , iar omul cu banii de la fosta campioană a României i-a făcut pe plac.

Astfel, în contextul , CFR Cluj a adus un nou fundaș central. FANATIK a aflat că ardelenii au semnat în cantonamentul din Spania cu Ilija Masic. Despre interesul celor de la CFR Cluj pentru Ilija Masic a scris în premieră

Cine este Ilija Masic, de fapt

În vârstă de 26 de ani, Ilija Masic este un fundaș central ce măsoară 1,9 metri. Bosniac de origine, el a jucat din toamna anului 2024 și până acum la Zrinjski Mostar, locul 2 din campionatul țării natale, cu care și-a reziliat contractul.

El a mai îmbrăcat în carieră tricoul croaților de la NK Lokomotiva, Croat. Zmijavci și NK Neretvanac, respectiv al bosniacilor de la Siroki Brijeg. El are două trofee în palmares, ambele cu Zrinjski Mostar (campionatul și Supercupa Bosniei în sezonul 2024/2025).

Plecări de la CFR Cluj, până acum, în această iarnă

CFR Cluj și-a încheiat conturile deja cu mai mulți jucători, iar unele nume erau destul de grele în vestiar. Până acum, pe lângă despărțirea de Zouma, ardelenii au mai renunțat la Iacopo Cernigoi, , și

Cea mai zgomotoasă plecare a fost, cu siguranță, cea a lui Louis Munteanu, . După mai multe scenarii și speculații legate de posibila sa nouă echipă, atacantul român a ajuns în cele din urmă în MLS, la DC United.

Sosiri la CFR Cluj, până acum, în această iarnă

La capitolul sosiri, momentan, ardelenii nu s-au grăbit să aducă jucători. Înaintea transferului fundașului central menționat mai sus, CFR Cluj și-a adus atacant în locul lui Louis Munteanu. Mai exact,