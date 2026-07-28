Sport

El e noul transfer al lui Dinamo! Fotbalistul de națională care a eliminat FCSB a semnat! Exclusiv

Dinamo București a perfectat un nou transfer. Oficialii „câinilor roșii” l-au convins pe fotbalistul de națională să semneze cu gruparea din Ștefan cel Mare
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
28.07.2026 | 22:10
El e noul transfer al lui Dinamo Fotbalistul de nationala care a eliminat FCSB a semnat Exclusiv
breaking news
Dinamo a transferat un fundaș central Foto: colaj Fanatik
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Dinamo a obținut semnătura unui nou jucător. Imran Fetai (23 de ani) este noul fundaș central al „câinilor”, din informațiile obținute de FANATIK. Nord-macedoneanul a jucat pentru Shkendija în meciurile din sezonul european trecut, pe care FCSB vrea să le dea uitării cât mai repede.

Imran Fetai, noul fotbalist al lui Dinamo

Dinamo a mai transferat un fundaș central. Andrei Nicolescu l-a convins pe Imran Fetai, fotbalistul din naționala Macedoniei de Nord, să semneze cu gruparea pregătită de Nuno Campos. Stoperul venit de la Shkendija, o echipă cunoscută în România din pricina dublei din sezonul precedent, în urma căreia a eliminat-o pe FCSB, a jucat în ambele meciuri contra bucureștenilor.

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Acum, la fel ca fostul său coleg din apărare, Ronaldo Webster, Fetai a ajuns în România. Cei doi vor fi rivali în noul sezon, după ce jamaicanul a ajuns la Universitatea Craiova. Din păcate, fotbalistul oltenilor a avut un debut cu ghinion. El a jucat doar 37 de minute în dezastrul contra „câinilor” și a ieșit accidentat, după ce gafase la un gol în prealabil.

Noul transfer al lui Dinamo a debutat deja la naționala Macedoniei de Nord

Stoperul de 23 de ani a fost promovat recent de la naționala U21 și a bifat trei meciuri pentru selecționata de seniori a Macedoniei de Nord. El a fost folosit 66 de minute într-un amical cu Irlanda și 45 de minute într-un meci cu Bosnia & Herțegovina, partide în care echipa sa nu a primit gol, însă a evoluat o repriză și într-un meci contra Turciei, pierdut cu 0-4.

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Nord-macedoneanul va putea fi folosit direct de Nuno Campos, întrucât forma sa fizică este una foarte bună. Imran Fetai a fost integralist în toate cele patru partide pe care Shkendija le-a disputat în acest debut al sezonului, trei în preliminariile UEFA Conference League și unul în campionatul intern. În toate cele patru partide cu el în teren, Shkendija a primit doar două goluri, de la formația slovenă Bravo. Pentru Dinamo, Fetai este al treilea stoper transferat în acest mercato, după Adriano Manole și Martin Pascual.

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  • 700.000 de euro este cota lui Imran Fetai pe site-ul de specialitate Transfermarkt.com
  • 44 de meciuri a jucat Imran Fetai în tricoul celor de la Shkendija
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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