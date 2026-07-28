El e noul transfer al lui Dinamo! Fotbalistul de națională care a eliminat FCSB a semnat! Exclusiv

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Dinamo a obținut semnătura unui nou jucător. Imran Fetai (23 de ani) este noul fundaș central al „câinilor”, din informațiile obținute de FANATIK. Nord-macedoneanul a jucat pentru Shkendija în meciurile din sezonul european trecut, pe care FCSB vrea să le dea uitării cât mai repede.

Imran Fetai, noul fotbalist al lui Dinamo

Dinamo a mai transferat un fundaș central. Andrei Nicolescu l-a convins pe Imran Fetai, fotbalistul din naționala Macedoniei de Nord, să semneze cu gruparea pregătită de Nuno Campos. Stoperul venit de la Shkendija, o echipă cunoscută în România din pricina dublei din sezonul precedent, în urma căreia a eliminat-o pe FCSB, a jucat în ambele meciuri contra bucureștenilor.

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Acum, la fel ca fostul său coleg din apărare, Ronaldo Webster, Fetai a ajuns în România. Cei doi vor fi rivali în noul sezon, după ce Din păcate, fotbalistul oltenilor a avut un debut cu ghinion. El a jucat doar 37 de minute în dezastrul contra „câinilor” și a ieșit accidentat,

Noul transfer al lui Dinamo a debutat deja la naționala Macedoniei de Nord

Stoperul de 23 de ani a fost promovat recent de la naționala U21 și a bifat trei meciuri pentru selecționata de seniori a Macedoniei de Nord. El a fost folosit 66 de minute într-un amical cu Irlanda și 45 de minute într-un meci cu Bosnia & Herțegovina, partide în care echipa sa nu a primit gol, însă a evoluat o repriză și într-un meci contra Turciei, pierdut cu 0-4.

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Nord-macedoneanul va putea fi folosit direct de Nuno Campos, întrucât forma sa fizică este una foarte bună. Imran Fetai a fost integralist în toate cele patru partide pe care Shkendija le-a disputat în acest debut al sezonului, trei în preliminariile UEFA Conference League și unul în campionatul intern. În toate cele patru partide cu el în teren, Shkendija a primit doar două goluri, de la formația slovenă Bravo. Pentru Dinamo, Fetai este al treilea stoper transferat în acest mercato, după Adriano Manole și Martin Pascual.

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