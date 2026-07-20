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El e omul care a făcut-o campioană mondială pe Spania! Și-a făcut poză cu Shakira, fosta iubită a lui Pique

Spania a avut un erou neașteptat în finala Cupei Mondiale cu Argentina. Ce a declarat la final fotbalistul introdus pe parcurs de Luis de la Fuente, care avea să decidă soarta meciului.
Bogdan Mariș
20.07.2026 | 09:51
El e omul care a facuto campioana mondiala pe Spania Sia facut poza cu Shakira fosta iubita a lui Pique
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Ferran Torres (26 de ani) a fost omul decisiv pentru Spania în finala Cupei Mondiale. FOTO: Profimedia
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Ferran Torres (26 de ani) a fost omul decisiv pentru Spania în finala Cupei Mondiale. Introdus pe teren în minutul 62, fotbalistul Barcelonei a marcat unicul gol al întâlnirii în prelungiri și a adus victoria ibericilor. La final, după ce a primit din partea Shakirei premiul pentru „Jucătorul meciului”, spaniolul a tras concluziile.

Ferran Torres, premiat de Shakira după ce a adus Spaniei titlul mondial

Luis de la Fuente s-a bazat pe Ferran Torres în toate meciurile disputate de Spania la Cupa Mondială, acesta fiind introdus aproape de fiecare dată pe parcursul jocului. Prima contribuție majoră a lui Torres a sosit în meciul din optimi cu Portugalia, când i-a pasat decisiv lui Mikel Merino la singurul gol al partidei, înscris în minutul 90+1.

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În finala contra Argentinei, selecționerul l-a introdus pe „Rechin” în repriza secundă a timpului regulamentar, în locul lui Mikel Oyarzabal, iar acesta a reușit să dea lovitura în minutul 106, cu un șut puternic din careu după o minge întoarsă de Nico Williams. La final, acesta a fost desemnat „Jucătorul meciului” și a primit premiul din partea Shakirei. În 2022, Torres a fost coechipier la Barcelona cu Gerard Pique, fostul partener al artistei.

Ce a declarat Ferran Torres după Spania – Argentina 1-0

După victoria obținută contra Argentinei, Ferran Torres a vorbit despre performanța uriașă realizată alături de echipa națională. „Sincer nu-mi vine să cred, parcă nu e adevărat că sunt campion mondial. Cum am marcat golul? Nu am stat să mă gândesc deloc, am văzut mingea venind și am tras cât am putut de tare. O finală foarte dificilă.

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Astfel de meciuri nu sunt niciodată ușoare. Am făcut tot posibilul și am reușit să câștigăm. Totul a depins de noi. Să jucăm împotriva lui Messi a fost incredibil. Am avut suficientă forță și asta ne-a ajutat. În acest moment, sentimentul este indescriptibil. Există și o mare doză de ușurare. Cred că ne-a fost predestinat să ridicăm Cupa Mondială”, a declarat atacantul.

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Ferran Torres a călcat pe urmele idolului său, David Villa

Ferran Torres s-a format în academia clubului Valencia, fiind originar din această regiune, iar acesta a afirmat în repetate rânduri că idolul său este fostul mare atacant David Villa, cel mai bun marcator din istoria Spaniei. Torres poartă tricoul cu numărul 7 atât la Barcelona, cât și la echipa națională, la fel cum făcuse și Villa, iar odată cu triumful contra Argentinei i-a călcat pe urme idolului său, care a devenit campion mondial în 2010 cu Spania. David Villa s-a aflat la tribuna oficială a stadionului MetLife și a sărbătorit reușita lui Torres alături de foștii coechipieri de la națională, dar și de Robert Lewandowski.

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