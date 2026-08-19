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El e omul care l-a deturnat pe David Matei de la Dinamo și l-a adus la Universitatea Craiova. „Atunci i-a plăcut și lui Hagi”. Exclusiv

Cine e omul care l-a deturnat pe David Matei de la Dinamo și l-a adus în schimb la Universitatea Craiova: „L-am alergat 6-7 luni, atunci i-a plăcut și lui Hagi”
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2026 | 21:18
El e omul care la deturnat pe David Matei de la Dinamo si la adus la Universitatea Craiova Atunci ia placut si lui Hagi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El e omul care l-a deturnat pe David Matei de la Dinamo și l-a adus la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik
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Silviu Bogdan, fost colaborator al celor de la Universitatea Craiova, e omul care l-a deturnat pe David Matei (20 de ani) de la Dinamo și l-a dus în cele din urmă în Bănie, de la Steaua, în vara anului trecut. „Câinii” au fost la un moment dat foarte aproape de a-l semna pe tânărul fotbalist, dar în cele din urmă oltenii au intrat pe fir și au reușit să câștige, pe ultima sută de metri, cursa pentru semnătura lui.

Silviu Bogdan, omul care l-a deturnat pe David Matei de la Dinamo și l-a adus la Universitatea Craiova

Această chestiune a fost confirmată ulterior, în exclusivitate pentru FANATIK, atât de Andrei Nicolescu, cât și de Mihai Rotaru. De atunci și până în prezent, Matei a devenit un jucător foarte important pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, iar acum Silviu Bogdan a explicat pe larg cum au decurs atunci lucrurile în ceea ce privește aducerea lui la Craiova.

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„Să nu uităm că în acești ani, de când am revenit, l-am adus pe Fălcușan, la propunerea mea. David Matei, am un merit, zic eu, destul de mare, bineînțeles cu ajutorul unuia dintre acționari, care a intervenit la un moment dat. Și bineînțeles cu meritul lui Mirel Rădoi, care a pus punctul pe i. În această perioadă am adus câțiva jucători destul de buni. Și Mirel Rădoi are un merit deosebit, că și-a dat acceptul în final.

Eu practic l-am alergat 6-7 luni și l-am deturnat într-adevăr de la Dinamo, eu așa zic. A fost și declarația domnului Rotaru, că a fost deturnat de la Dinamo, dar eu nu mi-am făcut decât datoria. Eu am început deturnarea prin întâlnirea cu familia, cu copilul. După aia bineînțeles că a avut loc o întâlnire la nivel de club cu unul dintre acționarii clubului. Și bineînțeles că a intrat clubul în rol”, a spus Silviu Bogdan în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

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Cum a fost descoperit David Matei de Silviu Bogdan, dar și de Gică Hagi

Gică Hagi l-a lăudat în mod special pe David Matei la conferința de presă susținută în cursul zilei de luni, iar acum Silviu Bogdan a vorbit despre momentul exact când tânărul jucător a intrat pentru prima dată în vederile actualului selecționer al României: „Dar ce este important, că în iulie 2024 am plecat din Craiova la Constanța să văd Farul cu CSA Steaua, un meci amical. CSA Steaua venea din cantonament și după aceea i-am trimis un mesaj domnului Rotaru, în care i-am spus că este singurul jucător care mi-a plăcut, singurul jucător care verticalizează foarte bine jocul. Și mi-am dorit foarte mult să vină David Matei la Craiova.

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Repet, a fost o muncă în comun, dar eu cred că în fotbal cei mai importanți pași, cum a fost și cu copiii mei pe care i-am crescut, pe Baiaram de la șapte ani jumătate sau pe Mihăilă de la 11 ani jumătate, trebuie să ai o continuitate. Adică degeaba îl vezi dacă nu reacționezi. Eu am reacționat.

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M-am dus la meciurile echipei naționale, m-am dus la meciurile Stelei, m-am dus la întâlnirile cu familia, o familie deosebită. Și până la urmă au avut încredere în mine, în club, în acționari, în toată lumea. Și până la urmă a fost un transfer reușit, într-o perioadă scurtă, știm cu toții. În iulie 2024 m-am dus la Constanța, când Hagi era antrenor. Este posibil ca acel moment, când mie mi-a plăcut de David Matei, să îi fi plăcut și lui Gică Hagi de el. A făcut un meci foarte, foarte bun. Echipa era obosită, venea din cantonament, am stat de vorbă cu Oprița, și a făcut un meci foarte, foarte bun. Cred că s-ar putea să fi fost prima dată când i-a plăcut lui Gică Hagi de el”. 

Silviu Bogdan, toate detaliile despre transferul lui David Matei la Universitatea Craiova

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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