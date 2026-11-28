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Gigi Becali (68 de ani) nu mai vrea să pățească și în acest sezon rușinea de anul trecut, când echipa sa nu a prins nici măcar top 6 în SuperLiga. „Revoluția” pusă la cale de patronul roș-albaștrilor are la bază și o intensă campanie de „mercato”. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a dezvăluit cine este omul său de încredere de la FCSB, care face, de fapt, toate transferurile.

Gigi Becali, despre omul care face transferurile la FCSB: „Nu mai am încredere în nimeni decât în el!”

Noua echipă de la FCSB a început deja o amplă campanie de urmărire de fotbaliști cu potențial. Gigi Becali spune că „departamentul de scouting”, pe care el îl conduce, a urmărit deja sute de jucători. „(n.r. Băieții de la club au văzut peste 200 de jucători. Nu e chiar așa simplu) E complicat, nu că e simplu”.

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Întrebat cine sunt oamenii puși să urmărească viitoarele ținte, patronul roș-albaștrilor și Ionuț Luțu. „(n.r. Cine e la cârma acestor căutări?) Bogdan Costicea cu (Ionuț) Luțu. Ei doi sunt cei care, de dimineață până seara, stau numai pe jucători. (n.r. Ei doar văd meciuri, casete video?). Toată ziua numai asta fac”, dezvăluie șeful celor de la FCSB.

Cu această ocazie, Gigi Becali a punctat faptul că Ionuț Luțu (51 de ani), omul pe care îl are alături la club de peste un deceniu și jumătate, este persoana în care are cea mai mare încredere. De fapt, spune patronul FCSB, este singurul. „Dar cea mai mare încredere pe care o am este în Luțu. El este cel mai sincer, cel mai curat cu mine. Dacă mi l-a dat Dumnezeu ca slujitor adevărat, să slujească, eu am încredere în cuvântul lui.

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În acest moment nu mai am încredere în nimeni decât în Luțu. Acum o să audă Costicea și o să spună: ‘Dar ce, nenea, în mine nu ai?’. Că așa îmi spune, ‘nenea!’. Păi, îi spun, ‘Am, dar nu chiar 100%, doar 99%’. (n.r. Deci ei doi, Luțu și Costicea sunt cei care caută?) Da, se mai uită Reghe, se mai uită Szukala, se uită Rusescu, dar filtrul aici este (n.r. la Luțu și Costicea). Dacă mie îmi spune Luțu: ‘Tată, ăsta e bun’, nu mă mai uit eu la el. Dar Luțu mai greu zice asta”, punctează Becali.

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Care e starea medicală a lui Ionuț Luțu. Dezvăluirile lui Gigi Becali despre operație

În urmă cu câteva zile, Ionuț Luțu, cel responsabil la FCSB cu urmărirea și găsirea de jucători de valoare, . S-a spus atunci că fostul fotbalist a suferit de o criză biliară și ar putea fi supus unei intervenții chirurgicale. Gigi Becali confirmă acum problemele medicale ale colaboratorului să principal și dă o veste bună: Luțu nu mai este în spital. În schimb, de „cuțit” nu va scăpa. „(n.r. Luțu e în operație) Nu. A fost internat. I-a pus nu știu ce acolo, că avea rinichiul inflamat. Din cauza acelei infecții nu puteau să-i facă operație. Trebuie să-i treacă, ia tratament. Să-i treacă inflamația și după aceea îl operează”.

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Ionuț Luțu, poreclit „Hagi-Luțu” când era în activitate, este de peste 15 ani unul dintre cei mai apropiați oameni de încredere ai patronului FCSB, Gigi Becali. A evoluat în cariera sa la cluburi mari, precum Steaua București, Universitatea Craiova, Galatasaray și Rapid București. Din noiembrie 2026, Becali l-a „avansat” pe .