El e omul din cauza căruia Mazilu poate fi pus pe liber de la Dinamo! „Din iarnă, căutăm o soluție!”

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Adrian Mazilu ar putea ajunge la o despărțire temporară de Dinamo în pauza de iarnă, după ce nu a reușit să se impună în echipa pregătită de Nuno Campos. Giovanni Becali a vorbit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW despre situația tânărului fotbalist și a anunțat că va căuta o variantă prin care acesta să joace constant, pentru a-și recăpăta forma. Impresarul l-a lăudat, în același timp, pe scoțianul Armstrong, ale cărui prestații și cifre ofensive fac tot mai dificilă găsirea unui loc pentru Mazilu în echipa „câinilor”.

Giovanni Becali recunoaște că Adrian Mazilu are nevoie de o schimbare

Giovanni Becali a recunoscut că și-ar fi dorit ca Armstrong să nu aibă evoluții atât de bune, pentru ca Adrian Mazilu să primească mai multe șanse la Dinamo. Impresarul consideră însă că, în acest moment, scoțianul este greu de înlocuit, datorită implicării de la antrenamente și randamentului arătat în meciuri.

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„Pe mine m-ar fi bucurat să nu joace atât de bine Armstrong, ca să poată să intre Mazilu, omul meu. Sunt obiectiv. I-am spus lui Cătălin, la cum joacă Armstrong, nu-l poate schimba niciun jucător care poate veni la Dinamo. Omul se dăruiește la antrenamente, a prins dragul fotbalului pe care-l pierduse în Scoția”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Impresarul a evidențiat și , despre care spune că știe să pună presiune pe adversari și să profite de greșelile acestora. Becali consideră că scoțianul s-a integrat foarte bine la Dinamo și că poate deveni chiar o variantă pentru banderola de căpitan, în eventualitatea plecării lui Cătălin Cârjan.

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„E și zgârcit, ca toți scoțienii, asta pentru că nu oferă o greșeală adversarului, ba chiar le vânează, nici arbitrului nu-i oferă o greșeală. Insistă până la un anumit punct, iar apoi se oprește brusc, la limită. Știe să provoace. E un fotbalist calificat din toate punctele de vedere. Bravo lui, știe să provoace. Provocare înseamnă ori un galben, ori un roșu. A jucat la Kilmarnock, unde a fost și Mihai Popescu. Sunt echipe care cad, intră, dar acum și-a ales o echipă ca lumea, s-a integrat. De ce nu, poate fi și căpitan, dacă pleacă Cârjan. Dacă Dinamo nu-i prelungește, garantat sunt alte echipe care îl vor lua”, a mai spus celebrul impresar.

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„Din iarnă, căutăm o soluție!” Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu

În ceea ce îl privește pe Adrian Mazilu, Giovanni Becali consideră că prioritatea este ca tânărul fotbalist să joace meci de meci. Impresarul a explicat că acesta se antrenează, dar nu a ajuns încă la nivelul care l-a consacrat, motiv pentru care o mutare în pauza de iarnă ar putea reprezenta o oportunitate de relansare.

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„Mazilu se antrenează, nu e cel pe care-l știm. În iarnă trebuie să căutăm o soluție, trebuie să găsim o posibilitate să joace meci de meci. E singura oportunitate să-l readucem pe acel Mazilu pe care-l știm cu toții. Măcar șase luni să joace, 15-20 de meciuri mereu. Echipa care l-ar lua nu ar face-o ca să-l țină pe bancă”, a afirmat impresarul.

Becali a încheiat prin a reveni asupra , ale cărui cifre ofensive explică, în opinia sa, de ce scoțianul a devenit atât de important pentru Dinamo: „Jos pălăria pentru Armstrong, nu știu de ce n-a explodat la o vârstă mai fragedă. Are 10 pase de gol, 4 goluri, deci mai mult de o realizare pe meci”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

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