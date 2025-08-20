El e omul din fotbal care-i ia apărarea lui Laurențiu Reghecampf. „Acum Sudanul este peste România!”. Comparație surpriză cu Vietnam. Exclusiv

Sport

Laurențiu Reghecampf a semnat un contract în această vară cu Al Hilal Omdurman. În ciuda faptului că mutarea tehnicianului a fost blamată, un om din fotbalul românesc îi ia apărarea.
Iulian Stoica
20.08.2025 | 08:00
După ce a fost demis de la Esperance Tunis în luna martie a acestui an, Laurențiu Reghecampf și-a găsit o nouă echipă, Al Hilal Omdurman. Fostul antrenor de la FCSB a fost criticat pentru faptul că a ajuns să profeseze în Sudan, însă un om din fotbalul românesc i-a luat apărarea.

Mitică Dragomir, omul din fotbal care-i ia apărarea lui Laurențiu Reghecampf. „Acum Sudanul este peste România!”

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a ținut să aplaude faptul că Laurențiu Reghecampf a ajuns să antreneze la Al Hilal Omdurman. Motivul? Antrenorul încasează mult peste media SuperLigii. Fostul șef de la LPF a făcut o paralelă între Sudan și Vietnam și consideră că noua țară a lui Reghe se va dezvolta foarte mult după război, același lucru întâmplându-se și în Vietnam în urmă cu câțiva ani.

„(n.r. – Ce părere aveți despre transferul lui Reghe în Sudan?) Eu am auzit că Sudanul, s-ar putea să greșesc, este peste noi. E peste noi la plată și la orașele mari. Ai văzut ce zgârie nori au?

Este ca Vietnamul! Vietnamul, la 5 ani după război, a depășit România cu 25 de ani. Mi-a spus Taher, Dumnezeu să îl odihnească, în felul următor ‘hai cu mine, cei de aici au 2.500 de kilometri de litoral’. Mi-a spus că toată omenirea se va muta acolo, mi-a spus acum 15 ani.

„Reghe câștigă 500.000 de euro pe an! Se deschide bine Sudanul”

Mi-a spus că el vine cu banii și eu să rămân acolo, dar nu am vrut, că numai în Vietnam n-am mai fost eu. Mi-a spus Taher – ‘ce meniuri pot să îți facă’… Ce, chinezii nu mănâncă câine? Sunt anumiți câini, nu orice jigodie despre stradă. Vietnamul și Chile sunt cele mai bune țări de pe fața pământului. Eu zic că toată lumea se va muta încet, încet în Vietnam. Americanii construiesc acum acolo.

Eram încă președinte la Ligă în 2012-2013. I-am spus lui Taher să facem un hotel, dar el mi-a spus ‘hotelul e mai greu de mobilat, nu de făcut’. Mi-a spus atunci că ne-ar costa 600 de dolari metrul pătrat la cheie. Pământul îl primeai gratis, nu plăteai taxe.

Uitați-vă cât câștigă Reghe! Câștigă peste 500.000 de euro pe an, banul lui. Se deschide bine Sudanul acum, după ce s-au împăcat. În România nu iei banii ăștia… Îi iei numai dacă ești la Becali sau Varga. Cum să râzi de Reghe? El e om serios”, a declarat Dumitru Dragomir.

Laurențiu Reghecampf, apărat de Dumitru Dragomir după mutarea în Sudan

