El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv

FCSB a pierdut cu 1-4 derby-ul cu CFR Cluj şi . Campioana a început foarte bine meciul, a deschis scorul, dar s-a prăbuşit în finalul primei părţi şi a fost de nerecunoscut până la final.

Dumitru Dragomir are mare încredere în Tavi Popescu: „Mâine dau 3 milioane pe el!”

Octavian Popescu este unul dintre cei mai criticaţi jucători ai lui Charalambous. În meciul cu CFR Cluj a irosit o şansă uriaşă la scorul de 1-3, care putea să relanseze meciul. Dar, atacantul traversează în continuare o pasă foarte proastă.

Dumitru Dragomir are în continuare încredere în Octavian Popescu. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, fostul şef al Ligii Profesioniste e de părere că un antrenor precum Zeljko Kopic îl poate transforma în jucător de 10 milioane de euro:

„Încă o dată, Tavi Popescu n-a jucat rău. Ratează şi marii fotbalişti. Faptul că a ajuns acolo este bine. Să îl lase să joace. Eu aş da până în 3 milioane de euro pe Tavi Popescu.

Mâine dau 3 milioane pe el dacă sunt la o echipă. Se face de 10 milioane dacă joacă meci de meci. Kopic e antrenor şi ăla „Piticu”, Petre, fac o echipă formidabilă. Au şi conducători”, a spus Dumitru Dragomir.

Tavi Popescu a intrat pe radarul ultraşilor FCSB: „Poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a”

. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a lansat un atac la adresa fotbalistului, căruia i se cere plecarea de la echipa campioană:

„Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace. Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe.

Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el.”