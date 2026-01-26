Sport

El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv

Dumitru Dragomir are în continuare mare încredere în Octavian Popescu şi e de părere că un antrenor de genul lui Zeljko Kopic îl poate revitaliza pe fotbalist.
Marian Popovici
26.01.2026 | 19:30
El e omul din fotbal care plateste pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu Kopic il face de 10 milioane Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine este omul din fotbalul românesc care este gata să plătească 3 milioane de euro pentru Tavi Popescu. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu 1-4 derby-ul cu CFR Cluj şi riscă să rateze play-off-ul. Campioana a început foarte bine meciul, a deschis scorul, dar s-a prăbuşit în finalul primei părţi şi a fost de nerecunoscut până la final.

Dumitru Dragomir are mare încredere în Tavi Popescu: „Mâine dau 3 milioane pe el!”

Octavian Popescu este unul dintre cei mai criticaţi jucători ai lui Charalambous. În meciul cu CFR Cluj a irosit o şansă uriaşă la scorul de 1-3, care putea să relanseze meciul. Dar, atacantul traversează în continuare o pasă foarte proastă.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir are în continuare încredere în Octavian Popescu. În direct la „Profeţiile lui Mitică”, fostul şef al Ligii Profesioniste e de părere că un antrenor precum Zeljko Kopic îl poate transforma în jucător de 10 milioane de euro:

„Încă o dată, Tavi Popescu n-a jucat rău. Ratează şi marii fotbalişti. Faptul că a ajuns acolo este bine. Să îl lase să joace. Eu aş da până în 3 milioane de euro pe Tavi Popescu.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Mâine dau 3 milioane pe el dacă sunt la o echipă. Se face de 10 milioane dacă joacă meci de meci. Kopic e antrenor şi ăla „Piticu”, Petre, fac o echipă formidabilă. Au şi conducători”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

Tavi Popescu a intrat pe radarul ultraşilor FCSB: „Poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a”

Octavian Popescu a fost luat în colimator şi de ultraşii FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a lansat un atac la adresa fotbalistului, căruia i se cere plecarea de la echipa campioană:

„Tavi Popescu să se ducă, poate merge la echipa lui frate-su din Liga a IV-a. Nici acolo nu poate să joace. Ne-am săturat de tehnică, de mers nonşalant. La un moment dat merge, zici că e opărit sub braţe.

ADVERTISEMENT

Mergi pe teren… e caz pierdut. Capăt de linie! Ar trebui să meargă la echipa a 3-a, să se antreneze cu U15, că sunt mai buni ca el. Nu mai merge pe tehnică, tot îl aşteptăm. Păcat de el. Toţi am tras speranţă, dar de vreun an de zile de când şi-a luat harfe de fotbalist, îmi pare rău de el.”

SuperLiga, live blog etapa 23. Oțelul – Csikszereda 3-0. Gălățenii se impun după...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 23. Oțelul – Csikszereda 3-0. Gălățenii se impun după ce nocturna le-a dat emoții. Echipele de start în UTA – Rapid
Daniel Pancu, procentaj 100% ca antrenor în meciurile cu FCSB. Le-a dat 9...
Fanatik
Daniel Pancu, procentaj 100% ca antrenor în meciurile cu FCSB. Le-a dat 9 goluri în două meciuri!
Emoții la Galați! Meciul s-a reluat după ce nocturna a picat la Oțelul...
Fanatik
Emoții la Galați! Meciul s-a reluat după ce nocturna a picat la Oțelul – Csikszereda. Ce spune regulamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Incredibil! MM s-a luat după Becali și a încercat să scoată un jucător...
iamsport.ro
Incredibil! MM s-a luat după Becali și a încercat să scoată un jucător din echipă la FCSB - CFR: 'Am insistat să nu joace! A venit schimbat după vacanță'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!