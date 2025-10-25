Sport

El e președintele care se bate la titlu în SuperLiga, ea e vedetă la Vocea României: „Îmi doresc să mi se spună că sunt tatăl Evei”. Exclusiv

Andrei Nicolescu s-a „dezbrăcat” de secrete în interviul eveniment din Fanatik. Președintele care se bate la titlu cu Dinamo a vorbit inclusiv despre fiica sa, vedetă la Vocea României
Cristi Coste, Cristian Măciucă
25.10.2025 | 09:45
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu (49 de ani) este un președinte mulțumit și un tată fericit. Șeful lui Dinamo s-a destăinuit în interviul eveniment acordat pentru FANATIK și a dezvăluit ce înseamnă pentru el, de fapt, familia. Nicolescu a vorbit și despre fiica sa, Eva, care a participat recent la Vocea României.

Andrei Nicolescu, un tată fericit. Președintele lui Dinamo a făcut dezvăluiri emoționante

Andrei Nicolescu are toate motivele să fericit. Dinamo merge ceas după ce anul acesta a ieșit din insolvență. În pline pregătiri pentru derby-ul cu Rapid, roș-albii sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, cu cinci mai puține decât liderul FC Botoșani. În plus, „câinii” au o serie de 10 meciuri la rând fără înfrângere.

În interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK, pe care îl puteți citi integral în cel mai recent număr al revistei FANATIK, președintele grupării din „Ștefan cel Mare” și-a povestit viața de film. Unul dintre subiectele atinse a fost poate și cel mai sensibil: familia.

(n.r. – Cât de importantă e familia pentru tine și cât te ajută să dai deoparte nebunia de peste zi când ajungi seara, acasă?) A fost foarte important că soția mea și-a asumat rolul de mamă din momentul în care am avut copii. De atunci Loredana a stat acasă, chiar și când făceam doar avocatură. Pentru echilibrul emoțional al copiilor este foarte important ca măcar un părinte să fie lângă ei când cresc. Ea a fost pionul principal”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fiica lui Andrei Nicolescu a făcut show la Vocea României

Luna trecută, Eva, fiica cea mare a lui Andrei Nicolescu, a făcut senzație la concursul Vocea României. Prestația ei a întors toate cele patru scaune ale juraților, care s-au luptat să o aibă în echipă. Elevă la Liceul de Muzică, fiica oficialului dinamovist a optat să meargă în echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu.

„Când s-a născut Eva îmi doream băiat, iar după ce mi-am dat seama ce înseamnă bucuria unei fetițe am zis că nu contează ce va fi, doar să fie sănătos. Deși recunosc că, în visele mele de bărbat, îmi doream un băiat cu care să merg la fotbal”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Câți copii are, de fapt, președintele lui Dinamo

Deși și-ar fi dorit și un băiat, șeful „haitei” din „Ștefan cel Mare” are două fete. Pe lângă Eva (16 ani), Andrei Nicolescu mai are o fiică, Mia, în vârstă de 14 ani. Dar visele mele s-au diluat foarte repede pentru că sunt foarte mândru de fetele mele și de ce fac ele”, a conchis Nicolescu.

Andrei Nicolescu este fiul lui Ioan Cărmăzan

Nu e de mirare că Eva Nicolescu este o artistă în devenire. Tatăl ei are celebritatea în sânge. Andrei Nicolescu a povestit în FANATIK inclusiv cum, în adolescență, a aflat că este fiul regizorului Ioan Cărmăzan.

„La Paris l-am cunoscut pe tatăl meu biologic, Ioan Cărmăzan. Mătușa mea, sora lui, a organizat o întâlnire incognito. Aflasem despre el că e tatăl meu, dar nu știam despre întâlnire. A fost un moment foarte interesant. Ulterior am realizat că el era mult mai emoționat decât eram eu… Primul impact a fost destul de dur.

Țin minte că mi s-a părut că e destul de rudimentar, pentru că prima lui întrebare, după ce mi-a zis cine e și ce face, a fost dacă am fost și eu la curve! Aveam 16 ani, am rămas perplex! Mi-am dat seama că el era blocat, nu știa ce să mă întrebe, nu avea subiecte de discuție cu mine. Efectiv aceea a fost prostia care i-a venit să o spună în acel moment de emoție”, a povestește Nicolescu.

Tags:
