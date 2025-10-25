El e președintele care se bate la titlu în SuperLiga, ea e vedetă la Vocea României: „Îmi doresc să mi se spună că sunt tatăl Evei”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu (49 de ani) este un președinte mulțumit și un tată fericit. Șeful lui Dinamo s-a destăinuit î și a dezvăluit ce înseamnă pentru el, de fapt, familia. Nicolescu a vorbit și despre fiica sa, Eva, care a participat recent la Vocea României.

Andrei Nicolescu, un tată fericit. Președintele lui Dinamo a făcut dezvăluiri emoționante

Andrei Nicolescu are toate motivele să fericit. Dinamo merge ceas după ce În pline roș-albii sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, cu cinci mai puține decât liderul FC Botoșani. În plus, „câinii” au o serie de 10 meciuri la rând fără înfrângere.

ADVERTISEMENT

În interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK, pe care președintele grupării din „Ștefan cel Mare” și-a povestit viața de film. Unul dintre subiectele atinse a fost poate și cel mai sensibil: familia.

„(n.r. – Cât de importantă e familia pentru tine și cât te ajută să dai deoparte nebunia de peste zi când ajungi seara, acasă?) A fost foarte important că soția mea și-a asumat rolul de mamă din momentul în care am avut copii. De atunci Loredana a stat acasă, chiar și când făceam doar avocatură. Pentru echilibrul emoțional al copiilor este foarte important ca măcar un părinte să fie lângă ei când cresc. Ea a fost pionul principal”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Andrei Nicolescu a făcut show la Vocea României

Luna trecută, Prestația ei a întors toate cele patru scaune ale juraților, care s-au luptat să o aibă în echipă. Elevă la Liceul de Muzică, fiica oficialului dinamovist a optat să meargă în echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu.

ADVERTISEMENT

„Când s-a născut Eva îmi doream băiat, iar după ce mi-am dat seama ce înseamnă bucuria unei fetițe am zis că nu contează ce va fi, doar să fie sănătos. Deși recunosc că, în visele mele de bărbat, îmi doream un băiat cu care să merg la fotbal”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Câți copii are, de fapt, președintele lui Dinamo

Deși și-ar fi dorit și un băiat, șeful „haitei” din „Ștefan cel Mare” are două fete. Pe lângă Eva (16 ani), Andrei Nicolescu mai are o fiică, Mia, în vârstă de 14 ani. „Dar visele mele s-au diluat foarte repede pentru că sunt foarte mândru de fetele mele și de ce fac ele”, a conchis Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu este fiul lui Ioan Cărmăzan

Nu e de mirare că Eva Nicolescu este o artistă în devenire. Tatăl ei are celebritatea în sânge. Andrei Nicolescu a povestit în FANATIK inclusiv cum, în adolescență, .

„La Paris l-am cunoscut pe tatăl meu biologic, Ioan Cărmăzan. Mătușa mea, sora lui, a organizat o întâlnire incognito. Aflasem despre el că e tatăl meu, dar nu știam despre întâlnire. A fost un moment foarte interesant. Ulterior am realizat că el era mult mai emoționat decât eram eu… Primul impact a fost destul de dur.

Țin minte că mi s-a părut că e destul de rudimentar, pentru că prima lui întrebare, după ce mi-a zis cine e și ce face, a fost dacă am fost și eu la curve! Aveam 16 ani, am rămas perplex! Mi-am dat seama că el era blocat, nu știa ce să mă întrebe, nu avea subiecte de discuție cu mine. Efectiv aceea a fost prostia care i-a venit să o spună în acel moment de emoție”, a povestește Nicolescu.