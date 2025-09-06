Sport

El e primul fotbalist român care a murit pe teren. Zeci de mii de oameni s-au strâns la înmormântarea sa, iar momentul a rămas în istorie

Cu ani în urmă, o tragedie a șocat lumea sportului. Chiar pe teren, un tânăr fotbalist în vârstă de doar 26 de ani a murit.
Valentina Vladoi
06.09.2025 | 15:00
El e primul fotbalist roman care a murit pe teren Zeci de mii de oameni sau strans la inmormantarea sa iar momentul a ramas in istorie
Cum a murit Constantin Tabarcea. Sursă foto: FC Petrolul, Colecție Petrolul Ploiești / colaj Fanatik

Constantin Tabarcea este primul fotbalist român care a murit pe teren. Juca la Petrolul Ploiești la acea vreme și avea doar 26 de ani. A fost pentru prima oară atunci când un jucător român a decedat chiar în timpul unui meci.

Cum a murit Constantin Tabarcea

Tragedia a avut loc pe 14 iulie 1963, chiar la meciul cu Dinamo Bacău. În final, acesta a fost câștigat de ploieșteni cu 4-1. Chiar și așa, nimeni nu avea să știe că acesta va fi ultimul meci pentru Constantin Tabarcea.

Tânărul, în vârstă de doar 26 de ani, s-a prăbușit la centrul terenului. Incidentul s-a produs chiar la jumătatea primei reprize, fără ca acesta să fie atins ori accidentat de un alt jucător.

Ulterior, mijlocașul Petrolului a fost transportat la spital, însă a fost prea târziu pentru el. Acesta nu a mai putut fi salvat. De abia la finalul partidei, colegii au aflat că prietenul lor a murit, de fapt.

Care a fost cauza morții lui Constantin Tabarcea

În ceea ce privește cauza morții, la acel moment, decesul ar fi fost atribuită activității neobișnuite a timusului. Mai exact, ar fi fost vorba de glanda timus, care încă funcționa, deși ar fi trebuit să se atrofieze după vârsta de 16 ani.

Constantin Tabarcea a bifat până la momentul decesului său 162 de meciuri și 25 de goluri. Tocmai din acest motiv, vestea morții sale a fost un șoc nu doar pentru colegii săi, ci și pentru familie și pentru ploieșteni.

Iar cea mai clară dovadă a reprezentat-o gestul făcut de aceștia la înmormântarea fotbalistului. Constantin Tabarcea a fost condus pe ultimul drum de mai bine de 50.000 de oameni. Toți au venit să-l vadă în acea zi, iar momentul a rămas în istorie.

Colegii săi au cerut să joace următorul meci în echipament negru

Moartea lui Constantin Tabarcea i-a afectat, după cum spuneam anterior și pe colegii săi. Astfel, la o săptămână de la înmormântarea fotbalistului, echipa, care era la acel moment antrenată de Ilie Oană, urma sa joace finala Cupei României.

Ploieștenii au cerut la acel moment să joace într-un echipament negru complet, în semn de doliu. Acest lucru nu a fost însă posibil, în contextul în care conducerea de partid nu a fost de acord la acea vreme.

Iar deși ploieștenii nu s-au antrenat deloc în săptămâna dinaintea finalei Cupei României, având în vedere tragedia petrecută, iată că aceștia au reușit să învingă cu 6-1 in partida cu Siderurgistul Galați. Asta în ciuda faptului că inițial, gălățenii au condus cu 1-0.

Acum, numele lui Constantin Tabarcea poate nu mai e amintit. Pe de altă parte, în acel al, aceea a fost prima cupă din istorie câștigată de Petrolul. Astfel, trofeul i-a fost dedicat fotbalistului decedat.

Și mai mult de atât, la inițiativa foștilor coechipieri, la intrarea pe stadionul Ilie Oană din Ploiești a fost montată o placă comemorativă. Aceasta are chipul lui Constantin Tabarcea și reușitele sale din fotbal până la cei 26 de ani ai săi.

