El e principala țintă a FCSB-ului în mercato din iarnă: 3 milioane de euro!

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Florinel Coman (28 ani) este principala țintă a lui FCSB pentru perioada de transferuri din iarnă. Fotbalistul cotat la 3 milioane de euro de publicația Transfermarkt are șanse mari să revină la gruparea roș-albastră.

Florinel Coman, dorit de FCSB din această iarnă

Supertransferul lui Denis Drăguș (27 ani) este doar începutul la FCSB. Gigi Becali (68 ani) și Mihai Stoica (61 ani) și-l doresc enorm pe Florinel Coman la echipă. Mai mult, din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți au intrat deja în contact, iar șansele ca extrema stângă să fie antrenat de Laurențiu Reghecampf (51 ani) din iarnă sunt foarte mari.

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Contractul lui Florinel Coman cu Al-Gharafa expiră în iunie 2027. O variantă plauzibilă pentru ca atacantul să revină din iarnă la FCSB este cu ajutorul unui împrumut până la finalul sezonului, când angajamentul fotbalistului cu clubul din Qatar expiră și devine jucător liber de contract.

În prezent, Coman câștigă la Al-Gharafa 2 milioane de euro pe sezon. Pentru a-l aduce din iarnă, Gigi Becali va trebui să scoată o sumă importantă din buzunar. Similară cu cea oferită lui Denis Drăguș, remunerat cu un salariu de 1 milion de euro pe an, la care se adaugă și eventualele bonusuri de performanță.

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FCSB, în criză pe flancul stâng al atacului

Momentan, postul de atacant lateral stânga a fost acaparat de Meriton Korenica (29 ani). Însă, Gigi Becali a ajuns să nu mai fie impresionat de evoluțiile sale. Dovada stând în declarația de la finalul meciului cu Oțelul, 1-0, din ultima etapă: „Ce a făcut Korenica? Haide, mă…”, a fost remarca omului de afaceri când a fost întrebat de prestația jucătorilor.

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Ca variante pentru flancul stâng mai sunt Denis Drăguș, care e preferat atacant central, Dennis Politic (26 ani), în criză de formă, care prinde puține minute de la începutul sezonului, și Aymen Boutoutaou (25 ani), intrat în dizgratia patronului încă de la început. Paradoxal, în ultimii doi Laurențiu Reghecampf are mare încredere. și că .

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Florinel Coman, dorit de prietenul Denis Drăguș la FCSB

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, primul de la sosirea la FCSB, . Numai că, în cele din urmă, din informațiile FANATIK, și va evolua în SuperLiga pentru „șepcile roșii” de la începutul lui 2027.

De data aceasta, Denis Drăguș a precizat că își dorește ca Gigi Becali să facă un marcaj strâns, cum a făcut în cazul lui, pentru a-l convinge pe fotbalistul legitimat la Al-Gharafa să semneze cu FCSB. Totodată, a dezvăluit că are o relație extrem de apropiată cu Florinel Coman.

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„Sper să îi facă (n.r. – marcaj Gigi Becali), la fel de bine ca mie. Suntem un grup frumos care a fost şi la naţională şi, clar, cred că am fost şi suntem mai mult decât colegi, suntem prieteni şi am trecut prin momente frumoase. S-a creat o relaţie specială între noi”, a declarat Denis Drăguș, pentru .